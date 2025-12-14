Inspecția Judiciară anunță primele decizii după apariția materialului Recorder

Inspecția Judiciară a transmis un comunicat oficial ca reacție la materialul publicat de recorder.ro și la sesizările formulate de secțiile Consiliului Superior al Magistraturii. Instituția precizează că au fost demarate verificări în conformitate cu atribuțiile legale.

Reprezentanții Inspecției Judiciare au subliniat că o parte dintre aspectele prezentate în materialul de presă se aflau deja în atenția instituției. Un rezumat al activităților desfășurate până acum urmează să fie făcut public în zilele următoare.

Mesaj către public

„Avand in vedere materialul de presa publicat de “recorder.ro”, precum si sesizarea sectiilor CSM,  Inspectia Judiciara efectueaza verificari in conformitate cu atributiile legale.
Facem precizarea ca o parte din elementele prezentate in material s-au aflat, deja, in atentia noastra, un rezumat al acestor activitati urmand a fi prezentat in zilele urmatoare.
Invitam pe toti cei interesati sa astepte rezultatul verificarilor”, se arată în comunicatul transmis de instituție.