Reprezentanții Inspecției Judiciare au subliniat că o parte dintre aspectele prezentate în materialul de presă se aflau deja în atenția instituției. Un rezumat al activităților desfășurate până acum urmează să fie făcut public în zilele următoare.

Mesaj către public

„Avand in vedere materialul de presa publicat de “recorder.ro”, precum si sesizarea sectiilor CSM, Inspectia Judiciara efectueaza verificari in conformitate cu atributiile legale.

Facem precizarea ca o parte din elementele prezentate in material s-au aflat, deja, in atentia noastra, un rezumat al acestor activitati urmand a fi prezentat in zilele urmatoare.

Invitam pe toti cei interesati sa astepte rezultatul verificarilor”, se arată în comunicatul transmis de instituție.