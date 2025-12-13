Scopul premierului ar fi tocmai să preia interimatul și astfel să poată prelua întreg controlul asupra sistemului de justiție prin numirea șefului DNA. Este scenariul tras la indigo cu cel din 2013, când Ponta, premier interimar la acea vreme a făcut troc cu Traian Băsescu să o numească pe Laura Codruța Kovesi în fruntea Direcției Naționale Anticorupție.

In plin scandal, Ilie Bolojan pare ca ar copia modelul Ponta din 2013, susțin surse Realitatea PLUS. Este vorba despre momentul în care Victor Ponta, premier și ministru interimar al Justiție la acea vreme, a numit-o pe Kovesi șefă a DNA. Bolojan ar vrea acum să-l mazilească pe actualul ministru al Justiției, ca mai apoi să preia el interimatul. Toate acestea ca să poată numi șeful DNA și șeful Parchetului General.

Kovesi reacționează în scandalul justiției după documentarul Recorder: Sunt îngrijorată de dezvăluiri. Cum își pregătește întoarcerea

În urmă cu 12 ani, Laura Codruta Kovesi a fost propusa pentru functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie chiar de Victor Ponta și aleasă apoi de Traian Băsescu.

Bolojan ar putea acum să profite de scandalul uriaș din justiție să-l elimine pe social democratul Radu Marinescu și să preia el mandatul. Surse Realitatea PLUS susțin că premierul ar vrea să o numească tot pe Kovesi la șefia DNA. Ceea ce este posibil, mai ales că ea are dreptul la un nou mandat, după ce a fost suspendată, dar a câștigat procesul de la CEDO. Scopul final pentru care premierul ar încearca disperat să pună monopol pe justiție pentru a ascunde mai multe dosare de la DNA, printre are se numără dosarul vaccinurilor. Și, concomitent, să aibă acces la dosarele lui Călin Georgescu de la Parchetul General.

Laura Codruța Kovesi, cap de listă pentru susținerea magistraților