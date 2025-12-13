Un localnic a semnalat problema pe rețelele sociale, scriind: „Asa se fac trotuarele în Slobozia Noua pe strada Margini. Domnule primar, sunteți de acord? Dorel a greșit proiectul, pietonul merge pe șosea și stâlpii stau bine-mersi pe trotuar”.

Intervenția primarului

O filmare publicată pe TikTok a devenit virală, surprinzând reacția primarului Alexandru Potor. Acesta s-a deplasat pe șantier și i-a mustrat pe cei care au realizat lucrările. „Stâlpii sunt puși pe trotuar. Voi ce profesie aveți? Aparent, cizmari. De ce i-ați lăsat în trotuar? Explicați voi, că lumea mă înjură pe mine. N-ați avut pe unde să duceți trotuarul? Și credeți că o să circule cineva? Suntem cascadorii râsului. (…) De ce ați făcut așa? Bă, nu se poate așa ceva. Pe banii cui faceți modificarea asta, voi plătiți, da? Ne-am înțeles. Sunteți o firmă serioasă, dar aici v-ați dat în petec. Ceea ce ați făcut aici este o panaramă”, a spus primarul Alexandru Potor.

♬ sunet original - Potor Alexandru @potoralexandru1 Nu tolerez lucrările făcute de mântuială! ➡️ În Slobozia Nouă, chiar dacă lucrările au avansat la proiectul de asfaltare, au apărut și greșeli de execuție semnalate de locuitori. Acestea vor fi remediate pe cheltuiala constructorului. ‼️Nu voi accepta improvizații, soluții absurde sau situații precum stâlpi în mijlocul trotuarelor. ✅️Lucrăm în plină iarnă, la insistențele multor cetățeni care au cerut intervenții imediate. În astfel de condiții este firesc să existe apă, noroi și disconfort, dar am considerat necesar să pornim lucrările fără întârziere. ▶️Vă mulțumesc pentru răbdare și pentru implicare. Facem lucrurile temeinic, pentru o Slobozie în care lucrările sunt executate corect și cu respect față de comunitate. #Slobozia

Refacerea lucrării

Edilul a precizat că refacerea trotuarului va fi suportată în totalitate de firma de construcții, fără cheltuieli din bugetul local. „Pe banii cui faceți modificarea asta, voi plătiți, da? Ne-am înțeles. Sunteți o firmă serioasă, dar aici v-ați dat în petec. Ceea ce ați făcut aici este o panaramă. M-ați făcut și pe mine de râs”, a mai transmis primarul.

