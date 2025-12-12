Cu o melodie de suspans pe fundal, Recorder notează pe filmare: „Toată lumea se aștepta ca cei din conducerea instanței să ofere explicații cu privire la informațiile prezentate în documentarul Recorder”.

Momentul a fost prezentat drept „total neașteptat” pentru cei care au urmărit conferința. Pentru Recorder, însă, nu doar că nu a fost neașteptat, ci, așa cum arată imaginile încă de la început, pare să fi fost plănuit. Camera o urmărește pe Raluca Moroșanu ca și cum se știa că ea va fi protagonista scenei ce avea să urmeze în doar câteva secunde.

(captură din video Recorder)

Echipa Realitatea PLUS i-a solicitat un punct de vedere judecătoarei Raluca Moroșanu, atât în legătură cu suspiciunea că ar fi regizat momentul de „revoltă” împotriva celor de la Recorder, cât și în legătură cu un verdict controversat pe care l-a dat în trecut.