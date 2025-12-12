Această justificare fusese oferită anterior, inclusiv acum câteva luni, când o vânătaie similară fusese acoperită cu machiaj gros.

Trump, în vârstă de 79 de ani – cel mai vârstnic președinte ales vreodată –, a purtat astfel de bandaje inclusiv duminică, la o gală din Washington.​

Subiectul sănătății rămâne extrem de sensibil pentru liderul de la Casa Albă, care l-a criticat dur pe fostul președinte Joe Biden, acuzându-l de senilitate avansată.

Marți seară, Trump a reacționat furios pe Truth Social, calificând articolele despre starea sa „răzvrătire, poate chiar trădare”.​

Recent, președintele a trecut printr-un examen medical complet în octombrie, inclusiv un RMN, iar medicul personal a confirmat o stare de sănătate excelentă. Explicațiile oficiale vin în contextul speculațiilor publice persistente privind condiția sa fizică.