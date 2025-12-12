Aceste răspunsuri din teritoriu vor fundamenta hotărârea finală asupra strategiei politice a formațiunii, conform surselor Realitatea Plus.

Conducerea partidului, prin secretarul general PSD, Claudiu Manda, solicită liderilor locali să indice direcția strategică a partidului, în ipoteza în care partenerii din Coaliție ignoră propunerile social-democraților în viitorul apropiat.​

„Așteptăm, în egală măsură, perspectiva dumneavoastră asupra obiectivelor social-democrate esențiale pe care PSD trebuie să le promoveze și să le apere în actuala guvernare, precum și asupra direcției de urmat în situația în care partenerii de coaliție nu vor ține cont de aceste priorități ale electoratului PSD.”, se arată în scrisoare.

Scrisoarea subliniază necesitatea unei analize realiste, pornind de la rezultatele alegerilor locale parțiale, unde PSD a câștigat 12 din 14 unități administrativ-teritoriale, dar a pierdut Bucureștiul.

Liderii locali sunt întrebați despre gradul în care politicile PSD au fost preluate de Guvernul Bolojan, opiniile privind creșterea salariului minim și majorarea taxelor, precum și prioritățile social-democrate esențiale.​

Inițiativa vine imediat după ședința Biroului Național PSD din 9 decembrie, unde s-a decis intrarea într-o „perioadă de analiză” a guvernării, legată de bugetul pe 2026.

Răspunsurile din teritoriu vor fundamenta poziționarea finală a PSD: continuare la guvernare sau trecerea în Opoziție, cu o decizie probabilă în ianuarie-februarie 2026.​

PSD condiționează colaborarea de respectarea propunerilor sale bugetare și menținerea echilibrului în Coaliție, în contextul tensiunilor recente cu PNL și USR. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul nu va susține moțiunea de cenzură a Opoziției, dar evaluează loialitatea partenerilor.