O femeie de 70 de ani, transportată la spital cu arsuri pe jumătate din corp, după ce casa i-a luat foc

O femeie în vârstă de 70 de ani din Medgidia, judeţul Constanţa, a fost transportată la spital, vineri, după ce locuinţa sa a luat foc. Femeia are arsuri pe jumătate din suprafaţa corpului.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost sesizaţi, vineri, despre producerea unui incendiu la o casă din Medgidia, acolo fiind trimise două maşini de stingere. 
 
În urma incendiului, o femeie de 70 de ani a suferit arsuri pe aproximativ 50% din suprafaţa corpului. Ea a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă şi transportată la Spitalul din Medgidia. 
 
Reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Constanţa au menţionat că la unitatea medicală din Medgidia femeia a fost intubată şi va fi preluată de un echipaj SMURD pentru transportul la Spitalul Judeţean Constanţa. 
 
Pompierii au reuşit să stingă incendiul. Focul a distrus casa pe o suprafaţă de 80 de metri pătraţi. Echipele de intervenţie au scos din locuinţă două butelii.