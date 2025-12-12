Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost sesizaţi, vineri, despre producerea unui incendiu la o casă din Medgidia, acolo fiind trimise două maşini de stingere.

În urma incendiului, o femeie de 70 de ani a suferit arsuri pe aproximativ 50% din suprafaţa corpului. Ea a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă şi transportată la Spitalul din Medgidia.

Reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Constanţa au menţionat că la unitatea medicală din Medgidia femeia a fost intubată şi va fi preluată de un echipaj SMURD pentru transportul la Spitalul Judeţean Constanţa.

Pompierii au reuşit să stingă incendiul. Focul a distrus casa pe o suprafaţă de 80 de metri pătraţi. Echipele de intervenţie au scos din locuinţă două butelii.