Într-o reacție transmisă redacției Realitatea Plus, Bologa afirmă că nu are nicio legătură cu personajele citate.

„Nu-i cunosc și nu i-am întâlnit niciodată pe primarul din Sinaia, Vlad Oprea, și nici pe Florian Coldea. Nu am cerut vreodată închiderea unor dosare și nu-mi aduc aminte de vreun dosar cu Vlad Oprea, aflat la Serviciul Teritorial Ploiești”, a mai spus pentru Realitatea Plus fostul șef al DNA.

Mai mult, el susține că nu are nicio locuință în Sinaia, alături de primarul cercetat penal Vlad Oprea, a cărui proprietate ar fi fost percheziționată.

„Nu am vreo proprietate în Sinaia, unde am fost de vreo trei ori în toată viața mea”, a spus Crin Bologa. În legătură cu toate controversele, fostul șef al Direcției Anticorupție afirmă că cineva încearcă să-l calomnieze. „Cineva încearcă să vă intoxice, iar calomnia și minciuna atrag răspunderea”, a mai spus Bologa.

Realitatea Plus i-a transmis fostului șef al DNA o provocare:

"Pentru informarea corectă a publicului, vă invităm să mergeți împreună cu o echipă Realitatea Plus la Sinaia, pentru a filma, deoarece avem mai mulți martori care spun că v-au văzut cu Lucian Bode la cabanele din zonă și să ne spuneți dacă acestea vă aparțin sau nu".