Recorder și campania publică aferentă, calificând-o drept o „concertare evidentă de mesaje” și o „manoperă” menită să fabrice o „grupare” care descoperă brusc o „justiție acaparată”. Ene avertizează că scopul real al acestei campanii nu este curățarea sistemului, ci „preluarea prin destabilizare” a structurilor independente.

Ene subliniază că reportajul „Justiția acaparată” nu a fost începutul, ci „piesa finală a unei campanii bine coregrafiate”, evidențiind o sincronizare perfectă a mesajelor și pozițiilor publice .

Alin Ene enumeră o serie de „coincidențe” care preced lansarea documentarului, incluzând foști magistrați cu istoric disciplinar care devin brusc contestatari, cererea unui senator de a subordona politic CSM, și declarațiile Președintelui României despre justiția „marcată de abuzuri”, care invită magistrații la protest.

Lansarea documentarului în noaptea de 9 decembrie, cu o zi înainte de termenul la Curtea Constituțională privind legea pensiilor magistraților, elimină „orice iluzie de întâmplare”, arată Ene.

Potrivit membrului CSM, scopul campaniei este „manipularea emoției publice” până la punctul în care se produce o emulație colectivă împotriva Justiției, mascată sub forma unui „demers civic”. Proceduri perfect legale (delegări, transferuri) sunt prezentate ca mecanisme obscure de control, iar hotărârile judecătorești sunt simplificate în „bune” sau „rele”.

„Miza reală nu este curățarea, ci acapararea sistemului judiciar”

Alin Ene insistă că miza nu este curățarea, ci acapararea sistemului judiciar prin:

Eliminarea vocilor incomode și delegitimarea structurilor independente. Înlocuirea acestora cu „oameni noi”, fabricați pentru a se adapta „comenzilor politice” – o tehnică similară, spune Ene, cu cea folosită în perioada „justiției televizate”.

Ene arată că atacul coordonat țintește tocmai structurile care s-au opus destabilizării: ÎCCJ, CSM și președinții de instanțe, care au rămas pe poziții ferme de apărare a independenței justiției. De asemenea, campania vizează conducerea DNA, ale cărei mandate expiră în curând, sugerând că, odată adus „omul nou”, va începe „să îi readucă la ordine pe magistrați”.

În concluzie, Ene respinge categoric teza principală a reportajului: „Justiția nu este «acaparată». Este atacată sistematic, coordonat și deliberat. Iar ceea ce se încearcă nu este reformă. Este PRELUARE PRIN DESTABILIZARE.”