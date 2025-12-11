Capricorn

Capricornul este semnul angajamentului – nu neapărat al căsătoriei, cât mai ales al deciziei asumate de a construi o viață împreună. Această energie îi împinge pe oameni să clarifice ce simt, să lupte pentru ce își doresc și să aleagă conștient iubirea. Pentru cinci zodii, această săptămână devine un moment de cotitură: destinele romantice se reașază, relațiile se maturizează, iar visul unei legături reale se transformă în pași concreți.

Rac

Racul este primul beneficiar al acestui curent astral. Marte în Capricorn îi reactivează dorința de stabilitate, direcție și maturitate în viața sentimentală. Este perioada în care Racul trebuie să facă loc iubirii – fie deschizându-se către întâlniri noi, fie clarificând viitorul unei relații deja existente. Până pe 23 ianuarie, are șansa de a-și consolida viața romantică mai mult decât în tot anul care a trecut.

Fecioară

Fecioara, deși adesea percepută ca rezervată, este invitată să lase vulnerabilitatea să iasă la suprafață. Trigonul dintre Luna în Scorpion și Neptun creează condițiile perfecte pentru sinceritate emoțională. În loc să analizeze fiecare cuvânt, Fecioara trebuie să simtă și să exprime. Această deschidere poate transforma radical relația, aducând profunzimea pe care o caută în secret.

Gemeni

Pentru Gemeni, energia devine un amestec delicios de confirmare afectivă și aventură. Aspectul dintre Venus în Săgetător și Jupiter retrograd în Rac îi ajută să se simtă apreciați și iubiți. Gesturile partenerului îi vor face să realizeze că au deja ceea ce caută. În același timp, dinamismul perioadei le readuce spontaneitatea în cuplu, potrivit sursei.

Leu

Leul încheie un capitol de lecții și intră într-o fază de maturizare romantică. Luna Nouă în Săgetător îi oferă impulsul de a alege relațiile care îi reflectă cu adevărat sufletul. Fie că este vorba despre asumarea unui angajament, despre planuri de viitor sau despre oficializarea unei povești de iubire, Leul simte că a venit momentul potrivit.