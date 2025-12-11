Specialiștii avertizează că iarna reprezintă cel mai solicitant sezon pentru acumulatori. O baterie veche poate pierde până la 40% din capacitate la temperaturi negative, iar vehiculele moderne — dotate cu numeroase sisteme electronice — sunt mult mai sensibile la fluctuațiile de tensiune decât mașinile de generație veche.

De ce cedează bateriile chiar și la mașini care pornesc „normal” vara?

În sezonul cald, bateria poate masca semne de slăbiciune. Însă odată cu răcirea vremii, orice pornire începe să solicite puternic acumulatorul. În plus, folosirea intensă a dezaburirii, a încălzirii, a luminilor și a altor consumatori duce la descărcări rapide, care nu sunt compensate suficient în traficul urban scurt și aglomerat.

Tehnicienii atrag atenția că tot mai multe mașini necesită proceduri de codare pentru o funcționare optimă după înlocuirea bateriei. Ignorarea acestui pas poate reduce drastic durata de viață a noului acumulator.

Intervenția mobilă, soluția preferată în marile orașe

Pentru a evita tractarea și timpul pierdut la service, mulți șoferi aleg serviciile de montaj baterii auto la domiciliu, disponibile în București și Ilfov. Un tehnician se deplasează direct la adresa indicată, înlocuiește bateria, o codează acolo unde este cazul și activează garanția pe loc.

Potrivit datelor furnizate de BateriiAuto.net, cererea pentru intervenții rapide aproape s-a dublat de la începutul lunii, semn că șoferii caută soluții eficiente și imediate atunci când mașina refuză să pornească.

Recomandarea specialiștilor: verificare înainte de probleme

O pornire greoaie, luminile bordului care se sting la cheie, turații instabile sau chiar mirosul de combustibil nears la pornire sunt semnale clare că acumulatorul este aproape de final. În astfel de cazuri, o înlocuire baterie mașină realizată profesionist poate preveni probleme mult mai costisitoare.

Service-urile recomandă testarea sistemului de încărcare, verificarea alternatorului și a consumului în staționare pentru a exclude defecte secundare care ar putea deteriora și bateria nouă.

Concluzie

Iarna afectează direct toate componentele electrice ale unui automobil, iar bateria este prima care cedează. Intervenția rapidă, montajul profesionist și verificările complete pot face diferența între o mașină care pornește sigur și o dimineață pierdută în frig.