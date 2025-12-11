Reprezentanţii ANPC au anunţat, joi, că au fost desfăşurate 65 de acţiuni de control la mari magazine de retail din Bucureşti.

Ca urmare a neregulilor constatate, comisarii ANPC au dat amenzi contravenţionale în valoare de aproximativ 3,2 milioane de lei şi au oprit definitiv de la comercializare peste 4.000 de kilograme de produse neconforme, în valoare de peste 75.000 de lei.

Principalele neconformităţi constatate au fost: produse cu data limită de consum depăşită, prezenţa lichidului sangvinolent în ambalajul cărnii, fructe şi legume cu modificări organoleptice, discrepanţe între ţara de origine menţionată pe eticheta de preţ şi cea indicată pe ambalajul de transport, diferenţe între preţul afişat la raft şi preţul mai ridicat perceput la casa de marcat, utilizarea agregatelor frigorifice cu depuneri grosiere de reziduuri alimentare şi impurităţi, paviment cu depuneri grosiere de impurităţi, reziduuri alimentare şi lichide în zona de depozitare şi comercializare, practici comerciale înşelătoare cu privire la ingredientele utilizate în zona back-off.

Alte nereguli au vizat nerespectarea proximităţii dintre produsele lactate autentice şi cele cu adaosuri de grăsimi vegetale, fapt ce poate genera confuzie consumatorului şi poate afecta corecta informare asupra naturii produsului, lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare pentru consumatori, traduceri incomplete privind eventualele precauţiuni speciale de utilizare ale produselor cosmetice, produse alimentare cu ambalaje deteriorate, deficienţe de informare privind perioadele promoţionale, lipsa afişării taxei de timbru verde, dispozitive electrice fără simbolurile şi marcajele obligatorii conform reglementărilor privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (EEE), ornamente de sezon luminoase comercializate fără declaraţiile de conformitate.