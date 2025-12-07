Reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor au transmis că au fost desfăşurate controale la Târgurile de Crăciun, fiind verificată activitatea a peste 220 de operatori economici din întreaga ţară, scrie news.ro.

Echipele de control au dat 48 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 198.000 de lei şi 109 avertismente.

De asemenea, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 52.000 de lei, iar activitatea unui operator economic a fost sistată temporar, până la remedierea deficienţelor.

Principalele neconformităţi constatate au fost: condiţii necorespunzătoare de depozitare şi păstrare; lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare pentru consumatori; lipsa informării corecte, complete şi precise în ceea ce priveşte substanţele cu potenţial alergen; lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate; comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare şi caracterizare.

Alte nereguli au fost: produse finite şi materii prime fără elementele de identificare şi caracterizare necesare stabilirii trasabilităţii; deficienţe de informare, precum absenţa traducerilor în limba română, lipsa informaţiilor privind perioada promoţională; absenţa graficelor de monitorizare a frecvenţei schimbării uleiului.