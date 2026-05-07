Medic specialist, acuzat de obținere ilegală de fonduri: ancheta uriașă la Brașov
Un medic specialist din Brașov este cercetat, fiind suspectat de obținere ilegală de fonduri și fals intelectual, după ce ar fi decontat servicii fictive de telemedicină începând din 2022. Polițiștii au efectuat miercuri două percheziții la instituții publice din județ.
Potrivit IPJ Brașov, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară într-un dosar în care se investighează obținerea ilegală de fonduri și fals intelectual.
„Percheziţiile se desfăşoară la două instituţii publice din judeţul Braşov, iar pentru completarea materialului probator urmează a fi identificate şi ridicate obiecte, înscrisuri şi date informatice ce au legătură cu activitatea infracţională”, a transmis IPJ Brașov.
Suspiciuni privind decontarea unor consultații la distanță
Ancheta vizează servicii medicale aparent prestate începând cu anul 2022 într-o unitate medicală publică, unde medicul specialist ar fi înregistrat servicii fictive de telemedicină, ulterior decontate din bugetul național al asigurărilor sociale de sănătate.
Prejudiciul urmează să fie stabilit în funcție de probele administrate.
Două persoane urmează să fie conduse la sediul poliției, în baza mandatelor de aducere, pentru audieri și clarificarea rolului fiecăreia în activitatea investigată.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Brașov și al Serviciului Criminalistic.
