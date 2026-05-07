Discursul Însărcinatului cu afaceri al Ambasadei SUA în România Michael Dickerson la deschiderea SpaceFEST 2026

Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA în România, Michael Dickerson, a deschis oficial SpaceFEST 2026 cu un discurs axat pe colaborarea internațională în domeniul spațial, subliniind rolul inovației și al parteneriatelor româno-americane în dezvoltarea tehnologiilor viitorului.

„Domnule rector Costoiu,

Domnule Crunțeanu,

Astronauți şi viitori astronauți,

Doamnelor și domnilor,

Bună dimineața și bun venit la SpaceFEST 2026!

Aceasta este a treia oară când vin la Space Fest și trebuie să spun că lucrul pe care îl iubesc la acest eveniment este energia, entuziasmul și optimismul pe care toți îl aduceți în jurul temei spațiului.

Este o onoare să fiu alături de voi pentru a lansa evenimentul din acest an, celebrând vastul potențial al explorării spațiale și parteneriatul dintre Statele Unite și România.

Cele două națiuni ale noastre împărtășesc o dorință comună de explorare, atât pe Pământ, cât și în spațiu. Studenții din ambele țări cresc învățând numele unor ingineri, piloți și exploratori celebri -- nume precum frații Wright, Neil Armstrong, Aurel Vlaicu și Henri Coandă. Cele două națiuni ale noastre au colaborat în toate aspectele cercetării și ingineriei aerospațiale. Fiecare descoperire științifică contribuie la conexiunile dintre națiunile noastre -- și la realizarea viselor noastre comune. Sper că SpaceFEST va inspira următoarea generație de studenți care vor transforma imposibilul în realitate.

Președintele Trump a prezentat o viziune îndrăzneață pentru politica spațială America First, asigurându-se că Statele Unite conduc lumea în explorarea spațială, securitate și comerț. Luna trecută, a vorbit prin satelit cu echipajul misiunii istorice Artemis II a NASA. Le-a spus curajoșilor membri ai echipajului: „Nu există nimic care să se compare cu ceea ce faceți voi, înconjurând Luna, pentru prima dată în mai bine de jumătate de secol, și doborând recordul absolut pentru cea mai mare distanță față de planeta Pământ... Sunteți, cu adevărat, pionieri moderni.”

Misiunea Artemis II a marcat prima dată când oamenii s-au întors în vecinătatea Lunii, de la Apollo 17, în 1972. Călătoria lor de a observa partea îndepărtată a Lunii i-a dus pe astronauți mai departe de Pământ decât oricând.

Nu ar fi putut reuși singuri. Misiunea Artemis II reflectă importanța parteneriatului internațional. Agenția Spațială Europeană, în care România este membră, a jucat un rol vital, alături de alți contributori globali. Colaborarea în acest domeniu de vârf demonstrează cum expertiza și resursele comune pot realiza ceea ce nicio națiune singură nu poate realiza.

Împreună, avansăm explorarea, inspirăm inovația și reafirmăm un angajament colectiv față de descoperirea pașnică în spațiu, valori pe care atât România, cât și Statele Unite le împărtășesc.

În acest an, Statele Unite sărbătoresc 250 de ani de la naşterea ca națiune. Ca parte a aniversǎrii Freedom250, reflectăm asupra unei moșteniri definite de curaj, curiozitate și explorarea unor noi frontiere. SpaceFEST întruchipează același spirit, legând viziunea îndrăzneață din 1776 de dorința de astăzi de a explora dincolo de planeta noastră.

În același mod, SpaceFEST servește ca o rampă de lansare colaborativă pentru studenți, cadre didactice, cercetători și industrie. Numeroși astronauți au vorbit despre cum explorarea timpurie -- ghidată de părinți și cadre didactice -- a deschis calea pentru visele lor din domeniul spațial. Evenimente precum SpaceFEST conectează cunoștințele pe care studenții trebuie să le stăpânească cu curiozitatea, inovația și munca în echipă, care formează fundamentul descoperirii. Aceste abilități vor propulsa următoarea generație de ingineri, astronauți și oameni de știință din România și nu numai. America rămâne angajată să conducă susținerea eforturilor de descoperire și explorare spațială.

În acest an, îi primim pe distinșii astronauți, Charles Duke, al 10-lea om care a pășit pe Lună și pilot al modulului lunar în Apollo 16, și Nicole Stott, renumită pentru contribuțiile sale la explorarea spațială. Poveștile lor sunt mărturii ale perseverenței, curajului și descoperirii și reflectă nu doar spiritul programului spațial american, ci idealurile explorării spațiale. Alături de ei, experți români și studenți de la Facultatea de Inginerie Aerospațială vor conduce ateliere interactive, aducând explorarea spațială la viață în moduri care stimulează minți și alimentează ambiția.

Sper că evenimentele și activitățile SpaceFEST, din zilele următoare, vor aprinde scânteia curiozității în fiecare minte tânără. Vă încurajez să vă asumați riscuri, să visați lucruri mărețe și să deschideți noi căi către necunoscut. Vă mulțumesc și bucurați-vă de SpaceFEST 2026!”

Credit foto:

SpaceFest 1 – Alecsia Stoica, Universitatea Politehnica

SpaceFest 2 – Ion Simion Mechno, Universitatea Politehnica