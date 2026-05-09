AUR sesizează Avocatul Poporului: OUG 38/2026, semnată de un Guvern demis, este un act vădit neconstituțional

Sursă: Realitatea.net

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus astăzi o sesizare la Avocatul Poporului, prin care solicită trimiterea către Curtea Constituțională a României a Ordonanței de Urgență nr. 38/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2026. Este vorba despre actul normativ semnat de Ilie-Gavril Bolojan și contrasemnat de mai mulți miniștri la trei zile după ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură de către Parlamentul României, în ședința comună din 5 mai 2026.

Constituția României este cât se poate de clară. Articolul 110 alineatul (4) și articolul 37 alin. (3) din Codul administrativ prevăd, fără echivoc, că un guvern demis „nu poate să emită ordonanțe sau ordonanțe de urgență și nu poate iniția proiecte de lege”, ci doar acte strict necesare pentru administrarea curentă a treburilor publice, transmite AUR.

OUG 38/2026 nu este, sub nicio formă, un act de administrare curentă. Aceasta introduce un mecanism nou de expropriere a bunurilor mobile, fără precedent în legislația română, permite trecerea în proprietatea statului a unor active funcționale ale unor companii private, inclusiv a celor aflate în faliment, fără protejarea creditorilor, modifică simultan 14 acte normative complet diferite (Legea exproprierii, Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Legea salarizării, Legea apărării împotriva incendiilor, regimul funcționarilor publici și altele), restrânge drepturi fundamentale precum dreptul de proprietate, dreptul la muncă, libertatea contractuală și interzicerea muncii forțate.

Totodată, Guvernul Bolojan a ignorat inclusiv avizul NEGATIV de la Consiliul Legislativ!

Consiliul a emis, prin Avizul nr. 448/05.05.2026, un aviz NEGATIV asupra ordonanței, identificând încălcări multiple ale Constituției: art. 1 alin. (5), art. 41, art. 42, art. 44, art. 53, art. 110 alin. (4), art. 115 alin. (4) și art. 115 alin. (6).

Cu toate acestea, Guvernul demis Bolojan a publicat ordonanța în Monitorul Oficial, în timp ce un alt act adoptat în condiții identice NU a fost publicat, recunoscându-se public că nu poate intra în vigoare după demiterea guvernului. Această dublă măsură este, prin sine însăși, dovada arbitrariului și a abuzului de putere.

Guvernul Bolojan a recunoscut chiar el, prin Informația de presă din 8 mai 2026, că cele 12 articole adăugate ulterior la proiect au fost introduse din „posibilitatea ca în ipoteza votării moțiunii de cenzură împotriva Executivului, acesta să nu mai poată emite Ordonanțe de Urgență”.

Cu alte cuvinte, Executivul a mărturisit public că a încercat să eludeze chiar Constituția, anticipând demiterea sa și încercând să strecoare reglementări pe ușa din spate, peste capul Parlamentului care tocmai îi retrăsese încrederea.

Ne aflăm în fața unui caz fără precedent: un Guvern demis prin moțiune de cenzură semnează o ordonanță de urgență ce afectează proprietatea privată, drepturile salariaților, ale funcționarilor publici și ale contribuabililor. Aceasta nu este guvernare, este uzurpare.

AUR nu va accepta ca actele unui guvern demis de Parlament să producă efecte împotriva românilor și a Constituției. Ne vom apăra ordinea constituțională până la capăt, în fața Curții Constituționale.

Prin sesizarea depusă, AUR solicită Avocatului Poporuluisesizarea de urgență a Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a OUG nr. 38/2026 în integralitate, În subsidiar, sesizarea pentru articolele I, II, V și VIII, care afectează direct dreptul de proprietate și drepturile fundamentale ale cetățenilor, precum și dispunerea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea drepturilor fundamentale afectate, până la pronunțarea Curții Constituționale.

Constituția este un text fundamental al statului, iar un guvern demis nu mai are putere să schimbe legile în țara aceasta. Vom contesta fiecare act adoptat cu încălcarea ordinii constituționale, se arată în comunicatul partidului condus de George Simion.

