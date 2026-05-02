Alexandru Muraru: ”PNL nu va face coaliție cu PSD. Ne ținem de cuvânt”

Deputatul Alexandru Muraru a transmis că Partidul Național Liberal nu va intra într-o nouă coaliție cu Partidul Social Democrat, indiferent de presiunile din această perioadă politică. Declarația vine în contextul tensiunilor din Parlament și al discuțiilor legate de viitoarea formulă de guvernare. Muraru susține că decizia partidului este una clară și nu poate fi negociată.

„Nicio coaliție cu PSD. Ne ținem de cuvânt! Celor care speră că PNL va ceda sub presiune le spunem direct: nu se va întâmpla. PNL nu va mai face coaliție cu PSD. Să fie clar! Pe 21 aprilie, BPN al PNL a decis fără echivoc: dacă PSD declanșează criza, PNL nu va mai face parte dintr-o coaliție cu această formațiune. Premierului Ilie Bolojan i s-a dat mandat clar să continue lupta pentru reforme și pentru valorile liberale, să elimine risipa și privilegiile, să accelereze absorbția fondurilor europene și să asigure stabilitatea. Această poziție nu s-a modificat și nu se va modifica, la PNL, deciziile luate în BPN nu sunt puncte de negociere.”