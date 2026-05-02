Disperarea lui Ilie Bolojan: premierul promite bani primarilor înaintea moțiunii de cenzură

Ilie Bolojan deschide pușculița cu bani pentru primari înainte de votul moțiunii de cenzură de marți! Aflat în vizită de imagine la Suceava, premierul a anunțat că va adopta o Ordonanță care să permită finanțarea proiectelor europene pentru edili. Totul în condițiile în care inclusiv primarii nemulțumiți au făcut presiuni pentru demiterea lui Ilie Bolojan, conform Realitatea PLUS.

„Am discutat cu primarii noștri despre situația în care am ajuns din punct de vedere politic. Am discutat despre probleme administrative care îi interesează pe dânșii, legat de absorbția de fonduri europene și am anunțat că luni seară Guvernul va adopta o ordonanță care va permite finanțarea proiectelor europene prin plăți rapide direct de la Ministerul de Finanțe și, de asemenea, o linie de finanțare de 2 miliarde pentru acoperirea prin credite din trezorerie a cheltuielilor neeligibile a acestor proiecte, multe dintre primării având cheltuieli suplimentare care nu sunt acoperite din fonduri europene și pentru care nu au capacitate financiară”, a declarat Bolojan.