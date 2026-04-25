Advertising
Advertising
Actual· 1 min citire
Accident pe Autostrada A1. Un autoturism a intrat cu toată viteza într-un parapet
25 apr. 2026, 14:27
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Advertising
Sursă: Realitatea.Net
Un accident a avut loc sâmbătă, pe autostrada A1, pe sensul de mers Timișoara – Lugoj, la kilometrul 464+800, în zona localității Belinț. Un autoturism a intrat cu toată viteza într-un parapet, după ce șoferul a pierdut controlul volanului.
În urma impactului, traficul rutier a fost restricționat, circulația desfășurându-se doar pe banda a doua, iar în zonă s-a format o coloană de autovehicule pe o distanță de câțiva kilometri.
Reprezentanții DRDP Timișoara au transmis că traficul în zonă a revenit la normal în jurul orei 14:00.
Polițiștii rutieri se află la fața locului pentru dirijarea circulației.
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News
Advertising
Advertising