Dincolo de denumirile tehnice de pe ambalaj, există ingrediente care provin din surse la care puțini consumatori s-ar gândi: glande animale, secreții de insecte sau chiar aminoacizi extrași din pene. Multe dintre ele sunt permise și folosite legal în industria alimentară, însă pentru mulți oameni simpla lor prezență poate fi greu de acceptat.

Castoreum

Castoreum este un extract obținut din glandele perineale ale castorului. Deși denumirea nu este cunoscută publicului larg, acest ingredient este utilizat în industria aromelor pentru accentuarea gustului unor produse cu note de fructe de pădure, precum căpșuni, zmeură sau vanilie.

Rolul său este de a oferi profunzime și persistență aromelor. În practică, este folosit în cantități foarte mici, iar în prezent este întâlnit mai rar, multe companii preferând alternative sintetice mai ieftine și mai ușor de produs.

Totuși, ideea că un ingredient provenit din glande animale poate ajunge în produse alimentare continuă să surprindă.

Lanolina

Lanolina este o substanță cerată secretată de glandele animalelor acoperite cu lână, în special ale oilor.

În industria alimentară, derivați ai lanolinei pot fi utilizați în anumite tipuri de gumă de mestecat, unde contribuie la textura produsului și la senzația elastică specifică.

Această substanță este folosită și în industria cosmetică, în creme și produse pentru hidratare, tocmai datorită proprietăților sale emoliente.

Pentru mulți consumatori, faptul că o substanță asociată cu lâna oilor poate ajunge în produse alimentare este cel puțin neașteptat.

Gelatina

Gelatina este unul dintre cele mai cunoscute ingrediente de origine animală, deși nu toată lumea știe exact din ce provine.

Aceasta se obține prin fierberea oaselor, tendoanelor și pieilor animale, rezultând o proteină care, odată răcită, capătă consistența specifică de gel.

Este folosită frecvent la jeleuri, bomboane gumate, mousse-uri, torturi, deserturi și anumite produse de cofetărie.

În plus, gelatina este utilizată și în unele iaurturi, capsule medicamentoase și produse semipreparate.

Cheagul

Cheagul este o enzimă extrasă în mod tradițional din stomacul vițeilor. Acesta are un rol esențial în procesul de producere a brânzeturilor, deoarece ajută la coagularea laptelui și la separarea cașului de zer.

Fără acest ingredient, multe tipuri de brânzeturi maturate nu ar avea textura specifică.

În prezent, există și variante microbiene sau vegetale, folosite în special pentru produsele destinate vegetarienilor, însă cheagul animal continuă să fie folosit pe scară largă.

Șelac

Șelacul este o substanță obținută din secreția unei insecte întâlnite în special în Asia de Sud-Est, inclusiv în Thailanda.

În industria alimentară este folosit pentru glazuri, bomboane, jeleuri și anumite produse de cofetărie, deoarece oferă acel aspect lucios și atrăgător.

Poate fi întâlnit și pe suprafața unor fructe sau bomboane, pentru a le prelungi prospețimea și a le îmbunătăți aspectul.

Mulți consumatori îl cunosc fără să știe, deoarece pe etichete apare adesea sub forma unui cod sau a unei denumiri tehnice.

L-cisteina

L-cisteina este un aminoacid care poate fi obținut din surse precum părul uman sau penele de rață.

În industria alimentară, este folosită mai ales în produsele de panificație, unde ajută la îmbunătățirea texturii aluatului și la prelungirea duratei de păstrare pe raft.

Acest ingredient face aluatul mai ușor de prelucrat și contribuie la obținerea unei consistențe uniforme.

Deși originea sa poate părea surprinzătoare, în multe cazuri industria modernă utilizează și variante sintetice sau obținute prin procese de fermentație.

Ce trebuie să știe consumatorii

Multe dintre aceste ingrediente sunt aprobate pentru utilizare și respectă normele de siguranță alimentară.

Totuși, pentru consumatori, transparența etichetării rămâne esențială, mai ales în contextul preferințelor alimentare, al restricțiilor religioase sau al alegerilor etice.

Citirea atentă a etichetelor poate face diferența între un produs cumpărat în cunoștință de cauză și unul care conține ingrediente complet neașteptate.

