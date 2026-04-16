Pentru consumatori, schimbarea ar putea însemna mai puține opțiuni pe rafturi și dispariția unor produse cunoscute, în timp ce industria va fi obligată să își adapteze rapid formulele.

Reguli mai stricte pentru ingrediente considerate riscante

Noile prevederi sunt incluse în Regulamentul UE 2026/78 și vizează în special substanțele din categoria CMR — adică acele ingrediente considerate potențial cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere.

Scopul declarat al acestor măsuri este creșterea nivelului de siguranță pentru consumatori, prin reducerea expunerii la substanțe cu risc ridicat.

Argintul din cosmetice, printre cele mai afectate ingrediente

Una dintre cele mai vizibile schimbări privește utilizarea pigmentului argint (CI 77820), folosit frecvent pentru efecte metalice și de strălucire.

În noile condiții, acest ingredient va fi restricționat în anumite formulări, ceea ce va duce la retragerea de pe piață a unor produse populare, în special:

- lacuri de unghii cu efect metalic

- geluri UV decorative

- produse de styling cu efect lucios intens

Totuși, utilizarea argintului nu este eliminată complet. În anumite produse, precum rujurile sau fardurile de pleoape, va fi permisă doar în concentrații foarte reduse și în condiții stricte de siguranță.

Parfumurile, afectate de limite noi de formulare

Un alt ingredient vizat este Hexyl Salicylate, folosit pentru notele sale florale în parfumuri și produse cosmetice parfumate.

Deși nu este interzis complet, concentrația sa va fi redusă semnificativ:

- în parfumuri și ape de toaletă va rămâne permis, dar în doze mai mici

- în șampoane, geluri de duș și creme, limitele vor fi mai stricte

- în produsele pentru igiena orală, utilizarea va fi puternic restricționată

- în cosmeticele pentru copii mici, regulile vor fi și mai dure

Conservanții intră sub control mai strict

Schimbări importante vizează și conservanții utilizați pentru prevenirea contaminării produselor.

Substanța Bifenil-2-ol, cunoscută pentru efectele sale antibacteriene, va putea fi folosită doar în limite mult mai stricte.

Regulile se vor aplica atât produselor care se clătesc (wash-off), cât și celor care rămân pe piele (leave-on), dar și spray-urilor și produselor de igienă orală.

Producătorii vor fi obligați să monitorizeze atent concentrațiile și să adapteze formulele pentru fiecare categorie de produs.

Impact direct pe industrie: produse retrase și schimbări rapide pe piață

Noile reglementări vor avea efecte imediate asupra industriei cosmetice din Europa. De la intrarea în vigoare a normelor, produsele neconforme nu vor mai putea fi vândute sau utilizate.

Această schimbare va afecta:

- producătorii de cosmetice

- distribuitorii și magazinele

- saloanele de înfrumusețare și frizeriile

Companiile vor fi nevoite să își verifice stocurile și să retragă produsele care nu respectă noile cerințe. În multe cazuri, va fi necesară reformularea completă a produselor sau înlocuirea lor cu variante conforme.

Rafturi mai „curate”, dar mai puține opțiuni pentru consumatori

Deși măsurile sunt prezentate ca o creștere a nivelului de siguranță, efectul imediat ar putea fi o reducere a diversității de produse disponibile pe piață.

Unele game cosmetice ar putea dispărea complet, în timp ce altele vor fi relansate în formule noi, adaptate noilor standarde europene.

