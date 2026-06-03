Momentul în care Cristian Pomohaci este săltat de poliție. Acuzații grave la adresa fostului preot - VIDEO

Polițiștii din județul Mureș au desfășurat miercuri o serie de percheziții domiciliare care îl vizează pe fostul preot și interpret de muzică populară Cristian Pomohaci, într-un dosar penal aflat în instrumentare.

Ancheta vizează suspiciuni de agresiune sexuală și viol asupra unor minori, potrivit informațiilor transmise din surse apropiate cazului.

Descinderi la mai multe locuințe

Oamenii legii, împreună cu un procuror, au efectuat verificări la trei apartamente care îi aparțin lui Cristian Pomohaci, două dintre acestea fiind situate în același imobil.

Perchezițiile s-au întins pe durata a mai bine de 13 ore, timp în care anchetatorii au ridicat mai multe probe relevante pentru dosar.

La finalul acțiunii, fostul preot a fost condus de polițiști la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș pentru audieri.

Antecedentele judiciare și un precedent clasat prin prescripție

Această nouă anchetă readuce în spațiul public suspiciuni mai vechi care au planat asupra fostului cleric. În februarie 2019, procurorii au fost nevoiți să claseze un dosar similar în care Cristian Pomohaci era cercetat pentru raporturi sexuale cu minori. La acel moment, deși suspiciunile erau similare, faptele s-au dovedit a fi prescrise din punct de vedere legal, deoarece trecuseră mai bine de zece ani de la momentul comiterii lor.

Dincolo de dosarele de natură sexuală, problemele cu legea ale fostului preot au inclus și sfera economică. În noiembrie 2020, Curtea de Apel Mureș l-a condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală. Magistrații au stabilit atunci că acesta a ascuns sistematic de organele fiscale veniturile obținute din închirierea mai multor proprietăți imobiliare deținute în regim privat.

Slujbe clandestine într-un fost local de noapte transformat în mănăstire

Pe lângă problemele de ordin penal, activitatea lui Cristian Pomohaci a provocat recent o reacție oficială dură și din partea Bisericii Ortodoxe Române. În primăvara acestui ani, Arhiepiscopia de Alba Iulia a fost asaltată de numeroase sesizări din partea unor cetățeni îngrijorați de practicile acestuia.

Fostul paroh și-a improvizat un lăcaș de cult în localitatea Ernei, din județul Mureș, transformând o fostă clădire comercială — un fost local — într-o mănăstire neautorizată. Drept urmare, o circulară oficială semnată de arhiepiscopul Irineu a fost transmisă și citită în parohiile din județele Alba și Mureș, avertizând credincioșii cu privire la ilegalitatea ritualurilor desfășurate acolo.

„Din păcate, domnul Cristian Pomohaci continuă să poarte ilegal uniforma preoțească și veșminte preoțești, inducând în eroare multă lume (...). Îndemnăm pe toți credincioșii să nu frecventeze acel loc care nu are binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române”, se menționa în documentul oficial al Arhiepiscopiei.

Biserica reclamă pierderea autorității și cere intervenția statului

Reprezentanții Arhiepiscopiei au atras atenția că activitatea desfășurată în locația clandestină din Ernei provoacă suferință în rândul multor familii și induce în eroare persoanele vulnerabile care solicită „slujbe” sau „dezlegări” și contribuie financiar la colecte neautorizate.

Deoarece Pomohaci a fost caterisit (exclus din cler) și nu mai este recunoscut ca preot, instituția bisericească a precizat că nu mai deține nicio autoritate canonică asupra acestuia. Din acest motiv, reprezentanții cultului au sesizat oficial instituțiile statului, solicitând aplicarea urgentă a măsurilor legale pentru port ilegal de uniformă și desfășurarea de activități religioase în afara cadrului legal.