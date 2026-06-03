Anca Alexandrescu lansează un atac devastator: „Digi24 ia 196 de milioane din SAFE, iar CNA face obsesie cu Realitatea”

Sursă: Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a lansat un atac virulent la adresa Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) și a postului Digi24, pe care l-a numit „UM Digi24", sugerând că televiziunea este controlată de serviciile secrete, după ce a fost anunțat public că Digi România a luat un contract de 196 milioane de euro din programul SAFE.

Jurnalista a ridicat semne de întrebare cu privire la un contract de 196 de milioane de euro acordat grupului Digi România prin programul SAFE, întrebând de ce o companie de comunicații și cablu a obținut un contract de software.

Anca Alexandrescu a mai adăugat că, alături de firma Logic Computer, Digi ar fi obținut și circa 200 de milioane de euro din PNRR.

Anca Alexandrescu: „Jucan s-a dus să se pângă la UM Digi24 că s-a desfășurat prea repede judecata”

Spre nefericirea unora, mulți, mulți din partea cealaltă, evident. Mai ales spre nefericirea domnului Jucan de la CNA, îl știți pe domnul Jucan de la CNA? Mamă, s-a supărat. Vorbeam înainte să intru direct cu Bogdan Tiberiu Iacob și îmi spunea: "Bă, ce se întâmplă în țara asta, totuși, că în două zile una după alta instituțiile statului pun la colț justiția?” Ieri domnul care este șef, marele șeful marelui stat major, astăzi domnul Jucan care s-a dus în instanță cu buletinul, el, cine este, cum este, să ceară amânare a cauzei înainte de executarea. Păi cum adică să ceri amânarea înainte de executare? Păi tocmai asta era ideea, pentru că pentru asta s-a făcut acțiunea. A amenințat judecătorii că le face plângere penală, că l-au și recuzat, de altfel, instanța. Acum domnul Jucan unde se plânge? Se plânge la UM, unitățile militare din sistem. Că vezi, doamne, s-a desfășurat prea repede judecata. Păi da, e normal.

„La UM Digi24 se poate un laudatio non-stop la adresa lui Bolojan și evident o înjurătură permanentă la adresa a tot ce înseamnă suveranism”

Pentru că era o chestiune de interes public și afecta niște milioane de oameni care își iau informațiile de aici. Pentru că la celelalte televiziuni de un an și ceva, de doi ani și ceva și înainte de alegeri, partidele suveraniste, liderii suveraniști, nu erau primiți. Punct. Unde este echidistanța celor de la CNA? Sau au hotărât cei de la CNA că un partid legal, care a luat aproape 20% la alegeri, care este în Parlament, nu are dreptul să apară la nicio televiziune? Cum poate să spună domnul Bănescu că noi facem propagandă aici, când la UM Gigi, că acum e clar că e UM, adică nu mai, nu mai, nu mai e Digi24, e UM Digi24. Acolo se poate un laudatio non-stop la adresa lui Bolojan. Și evident, o înjurătură permanentă la adresa lui Simion, a lui Călin Georgescu, a AUR-ului și a tot ce înseamnă suveranism. Păi, dacă vreți să fiți echilibrați, luați-i pe toți la bani mărunți. Nu numai pe Realitatea, pentru care ați făcut o obsesie, și pentru mine, ca persoană ați făcut o obsesie, și domnul Jucan, și domnul Mircea Toma, cred că și doamna Băeșu. Ați făcut o obsesie. Asta este adevărul. Domnul Jucan este supărat pe mine, pentru că a povestit domnul Cătălin Hideg aici, în platou, la culisele statului paralel, cum i-a dat o mașină domnului Jucan și cine l-a făcut o mare pe domnul Jucan. Și mai este supărat, pentru că am arătat că dânsul a stat fără drept într-o casă la RAPPS și a uitat să plătească și s-a judecat cu statul român. Deci are o chestiune personală cu mine. Dar stați liniștit, domnule Jucan, că o să invit și pe Elena Udrea foarte curând să povestească și dânsa despre dumneavoastră, că vă cunoaște foarte bine. Eu m-am săturat să ne tot amenințați pe toate canalele și să tot încercați să ne închideți gura. Să ne ascultați telefoanele, să ne urmăriți și știu foarte bine ce spun.

„Coldea, creatorul UM Gigi”

Credeți că ne speriem? Nu. Adică credeți că dacă numai pus în genunchi domnul Coldea, creatorul UM Gigi, nu am spus-o eu, a spus-o domnul Cristoiu, mi-am adus aminte astăzi și văd că astăzi a reconfirmat, că acea televiziune a fost creată în timpul lui Coldea și Dumbravă și doamna Kovesi și că și contrapondere la Antena 3. Între timp, Antena 3 a devenit la fel ca ei, adică nu mai e nicio diferență. Credeți că noi suntem toți tâmpiți, suntem peste 5 milioane de oameni și cred că suntem mult mai mulți astăzi pentru că văd reacțiile oamenilor? Îi văd pe cei care sunt dezamăgiți de ceea ce au votat și de faptul că au ascultat minciunile și dezinformarea voastră. Narativele alea oficiale cu care ne tot omorâți pe toți care s-au dovedit niște minciuni, niște dezinformări, dar pe care nu le sancționează nimeni, evident. Ce să înțelegem noi când Digi România ia un contract de 196 de milioane de euro din SAFE?

„Digi se ocupă de comunicații, nu de software. Au luat de la Ghiță și dau în altă parte”

Ce treabă are Digi România care se ocupă de comunicații? De comunicații, știți, cablu și alte chestii de genul ăsta, cu partea de software. Pot să înțeleg că băieții din sistem iau niște contracte de la ăia pe care nu-i mai vor, adică de la domnul Ghiță, care urlă și țipă. Acum înțelegeți de ce urlă și țipă? Se iau dintr-o parte și se dau în alta. Pot să mă gândesc că aceste firme sunt în siajul serviciilor secrete? Da, pot să mă gândesc. Pentru că nu e vorba de doar 196 de milioane de euro pe care iau acum prin SAFE. Au mai luat împreună cu Logic Computer, un alt contractant preferat al celor de la SRI, și din PNRR vreo 200 de milioane, mi-a spus acum, Iosefina Pascal, tocmai ce a postat. Adică, bă, chiar s-au terminat toate firmele serioase din țara asta și doar ei pot să facă? Niște personaje de care n-a auzit nimeni dintr-o dată au devenit milionari. Apropo, miliardari chiar. Apropo, că fetilii de la Oradia, care stau acum prin țări străine în diasporă, v-am zis eu că s-au mutat în Chile, că nu mai sunt bănuți de la USAID, de la așa, așa, și alea care sunt desemnate de securitate să facă monitorizarea emisiunii mele, zic: „Ia uite, domnule, ce tupeu pe ăștia de la Realitatea că spun că de fapt banii se duc la Digi.” Păi hai să-mi fac o demonstrație simplă. Vă aduceți aminte de comunicatele de la ANAF împotriva Realității, cum sunau? „Grupul de firme al unui patron de la o televiziune sunt cercetate, se fac, sunt suspectate, se nu știu ce”. Adică să înțeleg că dacă noi facem parte dintr-un grup de firme, care probabil că face obiectul și nu probabil, ci sigur, face obiectul unui control de la ANAF, înseamnă că și Realitatea are o problemă, nu?

„De ce când se duc banii la grupul de firme Digi, nu ajung și la Digi TV și FM?”

Păi atunci de ce când banii se duc la grupul de firme Digi, banii n-ajung și la Digi TV și la Digi FM? Păi nu e același lucru? Adică nu e aceeași logică? A, nu mă, că la voi e cu dubla măsură. Hai că mai am o întrebare că am văzut că au niște datorii foarte mari cei de la grupul Digi, nu știm dacă au datorii la stat, sunt raportate doar datorii de vreo 2 miliarde de euro, nu știm dacă și la stat. Asta e treaba celor de la ANAF să ne spună, bineînțeles că n-o să spună că sunt prietenii lor. Dar am văzut că Digi 24, este în gaură, e pe minus. Cu ce bani se întreține? Nu cumva cu banii din grupul Digi România? Că doar n-aduce domnul Tesari din buzunar de la el. Se face optimizare în grup, nu? La ei, la ei e ok, nu? Adică e foarte clar că banii ăștia pe care îi primesc din SAFE, care sunt în împrumut și pentru care plătim și noi și copiii noștri și nepoții noștri, ajung la ăia de la Digi care fac în permanență o pupătură în fund grețoasă la adresa lui Bolojan dimineața la prânz și seara. Postări peste postări și la domnul Craioveanu, care a fost și avansat de domnul Bolojan și la TVR. Adică l-a luat de la Digi, e și la Digi și la TVR. Toți care sunt acolo, Mândruții și toți ăia care toată ziua îl pupă în dos pe Bolojan. La ei se poate. Vă dați seama dacă schimbam?

„Dublă măsură: dacă AUR-ul era la guvernare și dădea Realității Plus 196 milioane de euro, ieșeau toți în stradă”

Haideți să facem un exercițiu, să spunem așa: AUR-ul a ajuns la guvernare și dă 196 de milioane de euro Realității Plus pentru dezvoltarea unui program de comunicații. De un program, de fapt, e un program, nu vă explic eu, un specialist în această seară, ChatGPT, AI. Nu știu ce au de gând să facă cei de la SRI împreună cu cei de la Digi. Ar trebui să explice, pentru că sunt banii din care pe care noi îi plătim. Vă dați seama ce se întâmpla dacă eram noi în situația asta și era AUR-ul la putere, ieșeau în stradă cu lanternele, strigau: „Jos corupția”, editoriale la G4 Media, Mândruții, toți ăștia actorii, toată lumea, era scandalizată! A, la Digi e ok să se ducă banii. E ok. Deci la ei nu, nu deranjează pe nimeni lucrul acesta. Sau să fie invers. PSD-ul să fie la guvernare și să dea la Antena 3 și la RTV, că alea sunt televiziunile lor. Era la fel. Ieșeau în stradă ca la ordonanța 13, își rupeau hainele de pe ei, asta este realitatea de astăzi. Mă, băieți, nu înțelegeți că orice ați face nu ne închideți gura? Nu ne opriți, nu ne este frică? Știm și că v-ați dus la toți cei 300 de clienți ai Realității Plus să-i intimidați. Cei de la ANAF, unii s-au speriat. Și n-au mai făcut contracte. Pentru că așa se lucrează în România. Să mă apuc acum să vă spun de unde să nu vă mai duceți să cumpărați? Care sunt cei care nu mai vor să colaboreze cu Realitatea, pentru că am fost corecți și am adus aici vocea poporului și am dat platformă domnului Georgescu, lui George Simion, AUR-ului și celelalte partide suveraniste, asta ar trebui să fac, să spun. Ca să știe o țară întreagă că voi vă duceți, cumpărați de la ei, le băgați bani în buzunar, și ei cu banii ăștia se duc și dau publicitate la televiziunile care vă fac pleava societății, și vă jignesc și vă fac în toate felurile. Unii ne-au spus: „De ce așteptați publicitate? Aveți ce v-ați dorit! L-ați dat jos pe Bolojan.” Bă, n-am știut că sunt așa de șmecheră. Am auzit astăzi, am văzut, pe o fostă iubită a domnului Tomac, o altă doamnă care are obsesie cu mine, că a spus că eu am convins-o pe Olguța Vasilescu să-l pună pe Grindeanu să voteze moțiunea ca să pice guvernul Bolojan. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă, apreciez! Înseamnă că sunt foarte șmecheră dacă am reușit să fac toate lucrurile astea. Disperare! Disperare! Asta se vede la voi. De ce? Am primit și eu astăzi, eu primesc în fiecare zi amenințări, jigniri. Eu sunt obișnuită, dar i-am văzut pe domnul Striblea și pe domnul Cristian Tudor Popescu că s-au supărat pe un domn care i-a sunat și le-a spus: „Nu vă gândiți că la toată manipularea și dezinformarea pe care ați făcut-o și la ceea ce ați făcut de la alegeri s-ar putea să vă ia oamenii cu pietre pe stradă?”. Mamă, și ce manipulare au făcut cei doi în emisiune împotriva omului! Cum i-au întors vorbele! Cum s-au victimizat! Cum i-a spus Cristian Tudor Popescu: „Auzi, domnule, îmi spui tu mie ce să fac?” Păi ăștia sunt ei! Nu contează decât ei, nimeni altcineva! Disperarea este maximă! Ăia mă înjură și mă jignesc în fiecare zi. Le spun: „Bă, vreți să ne întâlnim la poliție? Ne întâlnim!” Potoliți-vă! Ok, nu aveți nu aveți aceeași opinie cu mine! Nu vă place de mine! Dar de ce trebuie să-mi jigniți familia, copiii, tatăl mort și așa mai departe? Am înțeles, nu vă place! N-aveți decât să mă faceți în toate felurile! Dar nu amenințări! Nu cu „să mori, că o să faci, că o să dregi, că o să...” Sunteți normali la cap? Nu puteți să trăiți din cauza noastră? Nu puteți să trăiți din cauza noastră! Așa este! Vă deranjează că spunem adevărul! Vă este frică, pentru că săptămâna viitoare vor începe audierile în dosarul pornit de la denunțul lui Dragoș Vlad, fostul șef de la ADR. Și doamna Gheorghiu, probabil și domnul Darău, și probabil și alte personaje de la guvern vor fi chemate la audieri! Asta trebuie să se întâmple într-o țară normală! Până acum ar fi trebuit să fiți toți cu cătușe! Și pentru ce ați făcut cu SAFE.

„În timp ce au anulat contractul care se realiza 100% în România, s-au dat bănuții pentru Digi”

Vă spun ceva: cei de la General Dynamics, care au pornit linia de producție la Uzina Mecanică București în 2019, unde se realizau Piranha 5, transportoarele, au decis astăzi să ceară celui care era șeful Joint Venture-ului între General Dynamics și Uzina Mecanică București să-și dea demisia, l-au chemat de urgență pe vicepreședintele companiei din Elveția, Europa, și mâine au anunțat că vor avea o poziție în ceea ce privește România. Iau în calcul să se retragă din România, și mai mult de atât, să ceară despăgubiri României la un tribunal internațional. Cine o să plătească? O să plătească Bolojan? Așa ar trebui! Și cei care au decis să anuleze un contract care se realiza 100% în România! 831 de milioane de dolari! Așa cum se întâmplă și cu contractul care ar fi trebuit să fie la Cugir, semnat de Ministerul Administrației și Internelor. Dar s-au dat bănuții pentru Digi.

„SAFE este a doua mare lovitură după achizițiile din pandemie”