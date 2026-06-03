Dispar ghenele de la bloc! Ce pregătește Primăria pentru milioane de locuitori ai Capitalei

Locuitorii Capitalei s-ar putea confrunta în următorii ani cu una dintre cele mai ample transformări din domeniul salubrizării de după 1990. Primăria București a lansat în dezbatere publică o nouă strategie pentru gestionarea deșeurilor, iar documentul propune modificări majore care ar putea schimba complet modul în care este colectat gunoiul în oraș.

Printre cele mai importante măsuri se află eliminarea ghenelor tradiționale din blocuri, mutarea unei părți a colectării deșeurilor în timpul nopții și introducerea unor echipamente moderne pentru curățenia stradală.

Planul stabilește direcțiile de dezvoltare ale serviciilor de salubrizare până în anul 2033 și urmărește reducerea poluării, creșterea gradului de reciclare și modernizarea infrastructurii existente.

Ghenele de gunoi din blocuri, vizate de o schimbare majoră

Una dintre cele mai importante modificări prevăzute în strategie privește sistemul clasic de evacuare a deșeurilor din blocurile de locuințe.

Potrivit documentului, tubulaturile folosite în prezent pentru aruncarea gunoiului ar urma să dispară treptat și să fie transformate în spații dedicate colectării separate a deșeurilor.

Implementarea acestei măsuri ar urma să fie realizată etapizat de către primăriile de sector și asociațiile de proprietari. Strategia stabilește un calendar clar: 30% dintre aceste transformări ar trebui realizate în primul an după adoptarea planului, 60% în termen de doi ani, iar eliminarea completă a sistemului actual ar urma să fie finalizată în maximum trei ani.

Aspiratoarele stradale ar putea lua locul măturilor și periilor

Schimbări importante sunt prevăzute și pentru activitățile de curățenie de pe străzile Capitalei.

Conform strategiei, metodele clasice de măturare ar urma să fie înlocuite progresiv cu aspiratoare stradale moderne echipate cu filtre HEPA, considerate mai eficiente în reducerea particulelor de praf din aer.

Autoritățile și-au propus ca astfel de echipamente să reprezinte aproximativ 75% din dotările folosite între anii 2026 și 2028. Până în 2030, ponderea acestora ar trebui să ajungă la 90%.

În același timp, suflantele utilizate în prezent pentru îndepărtarea frunzelor și a prafului ar urma să fie eliminate complet până în anul 2028 și înlocuite cu sisteme bazate pe aspirație.

Strategia prevede și utilizarea aparatelor cu presiune pentru spălarea trotuarelor și a mobilierului urban, precum și introducerea unor automăturători electrice sau cu tehnologii considerate mai puțin poluante.

Gunoiul ar putea fi ridicat în timpul nopții

Documentul propune și o reorganizare a programului de colectare a deșeurilor.

Astfel, operatorii de salubrizare nu vor mai putea ridica gunoiul în anumite intervale considerate aglomerate pe arterele pe care circulă mijloace de transport public. Restricțiile ar urma să fie aplicate între orele 06:00–10:00 și 15:30–19:00.

Pentru a evita blocajele din trafic, o parte dintre activitățile de colectare ar urma să fie mutate în intervalul nocturn, între orele 22:00 și 06:00.

Accent mai mare pe reciclare și colectare separată

Noua strategie acordă un rol important reciclării și gestionării diferențiate a deșeurilor.

Primăriile de sector vor avea obligația de a extinde infrastructura destinată colectării separate pentru hârtie, carton, plastic, metal, sticlă, textile, biodeșeuri și deșeuri periculoase provenite din gospodării.

Documentul include și aplicarea principiului „plătești cât arunci” pentru deșeurile reziduale, măsură prin care costurile suportate de cetățeni ar putea fi corelate cu cantitatea de gunoi generată.

Totodată, autoritățile intenționează să dezvolte centre speciale destinate colectării echipamentelor electrice și electronice scoase din uz.

Investiții în instalații moderne de tratare a deșeurilor

Strategia nu se limitează doar la colectarea gunoiului, ci vizează și dezvoltarea infrastructurii necesare procesării acestuia.

Documentul prevede construirea unor instalații moderne pentru sortarea și tratarea deșeurilor, inclusiv a unei facilități integrate care să combine mai multe tehnologii.

Printre acestea se numără unități de tratare mecanică, sisteme de digestie anaerobă pentru producerea de energie și instalații de compostare în sistem închis.

În paralel, Primăria Capitalei și administrațiile locale vor avea obligația să deruleze campanii de informare și educare privind reciclarea, reutilizarea resurselor și principiile economiei circulare.