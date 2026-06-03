Anchetă uriașă la vârful AJVPS Arad. Carne de mistreț, descoperită în mașina cu care se deplasa, oprită de polițiști

Sursă: Realitatea.Net

Polițiștii au deschis o anchetă care îl vizează pe președintele Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Arad (AJVPS), Nicu Deme, după ce în mașina în care acesta se afla au fost găsite cantități de carne provenite de la doi mistreți despre care există suspiciuni că ar fi fost vânați.

"Polițiștii orașului Chișineu-Criș au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe DN 79 A, în Pilu. În autoturism se aflau doi bărbați, un șofer în vârstă de 65 de ani și un pasager în vârstă de 68 de ani. În urma controlului autoturismului a fost descoperită o cantitate de carne, susceptibilă a proveni din vânat, care a fost ridicată în vederea stabilirii provenienței și predată Direcției Sanitar Veterinare Arad, în vederea efectuării unor analize, urmând ca la clarificarea situației să fie luate măsurile legale care se impun", au transmis reprezentanții Biroului de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Arad.

Cum se apără șeful AJVPS

Reacția șefului AJVPS este halucinantă. Bărbatul a confirmat că în mașina se afla carne provenită de la doi mistreți, însă a spus că nu a participat la nicio partidă de vânătoare și că, de fapt, șoferul făcea un comision.



"Carnea provine de la o asociație de vânătoare din Ungaria, zona Balaton. Am fost acolo într-o vizită, iar șoferul a fost rugat ca la întoarcere să lase carnea unei persoane din zona Bekes. Pentru că nu am găsit pe nimeni acasă la adresa respectivă, am trecut granița în România și am fost opriți de polițiști. Carnea avea documente de transport emise în Ungaria pe numele șoferului. Nu am participat la nicio vânătoare și nu aveam arme asupra noastră", a declarat directorul AJVPS.



Pentru moment nu se știe pentru ce infracțiune se fac cercetările.

Aproape o jumătate de secol în slujba instituției arădene

Nicu Deme este la conducerea AJVPS Arad de 36 de ani. Înainte de a prelua conducerea instituției, a fost tehnician de vânătoare timp de zece ani, având 46 de ani de activitate în AJVPS.