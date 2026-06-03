Remedii naturale pentru amețeală. Soluții simple care pot ajuta la reducerea simptomelor

Senzația de amețeală poate apărea brusc și poate afecta semnificativ activitățile de zi cu zi. Deși în multe cazuri este temporară, aceasta poate semnala existența unei probleme de sănătate care necesită atenție. Specialiștii recomandă identificarea cauzei exacte a simptomului, însă există și câteva remedii naturale care pot contribui la ameliorarea disconfortului.

De ce apare senzația de amețeală

Amețeala sau vertijul apare atunci când creierul primește semnale contradictorii legate de poziția și echilibrul corpului. Una dintre cele mai frecvente forme este vertijul paroxistic pozițional benign, o afecțiune asociată cu deplasarea unor particule din urechea internă, structură esențială pentru menținerea echilibrului.

În momentul apariției simptomelor, specialiștii recomandă așezarea imediată într-un loc sigur pentru a preveni căderile și eventualele accidentări.

Manevra Epley

Una dintre cele mai utilizate metode pentru ameliorarea vertijului este manevra Epley. Aceasta constă într-o serie de mișcări controlate ale capului și corpului care au rolul de a repoziționa particulele din urechea internă responsabile de apariția simptomelor.

Executată corect, această tehnică poate reduce semnificativ episoadele de amețeală la persoanele care suferă de vertij pozițional benign.

Ceaiul de ghimbir

Ghimbirul este cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatoare și pentru capacitatea de a reduce greața și amețeala. Prepararea unui ceai din rădăcină proaspătă de ghimbir poate reprezenta o soluție simplă pentru ameliorarea simptomelor.

Pentru preparare, o bucată de ghimbir ras se lasă la infuzat în apă fierbinte timp de aproximativ cinci minute. Pentru un gust mai plăcut, se pot adăuga miere și lămâie.

Uleiurile esențiale

Unele persoane găsesc alinare prin utilizarea uleiurilor esențiale de mentă, ghimbir, lavandă sau lămâie. Acestea pot fi inhalate cu ajutorul unui difuzor sau aplicate local după diluarea într-un ulei purtător.

Aromaterapia poate contribui la reducerea senzației de greață, a durerilor de cap și a stării generale de disconfort asociate amețelilor.

Hidratarea corespunzătoare

Deshidratarea poate favoriza apariția amețelilor și a problemelor de echilibru. Cercetările recente sugerează că un consum insuficient de apă poate influența funcționarea sistemului vestibular, responsabil de menținerea echilibrului.

Specialiștii recomandă consumul regulat de lichide pe parcursul zilei pentru a preveni apariția simptomelor cauzate de deshidratare.

Ginkgo biloba

Ginkgo biloba este o plantă utilizată frecvent pentru susținerea circulației sanguine și a funcțiilor cognitive. Unele studii sugerează că poate contribui la ameliorarea simptomelor vertijului prin îmbunătățirea fluxului de sânge către creier.

Totuși, această plantă poate interacționa cu anumite medicamente, inclusiv anticoagulante, antidepresive sau tratamente pentru diabet, motiv pentru care este recomandat sfatul medicului înainte de utilizare.

Miere și oțet de mere

Un remediu popular presupune combinarea a două părți de miere cu o parte de oțet de mere într-un pahar cu apă. Susținătorii acestei metode consideră că amestecul poate îmbunătăți circulația și poate contribui la reducerea senzației de amețeală.

Specialiștii recomandă însă consumul moderat al oțetului de mere și întotdeauna diluat, pentru a evita iritațiile digestive.

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Exercițiile pentru echilibru

Exercițiile care stimulează coordonarea și stabilitatea corporală pot avea efecte benefice asupra sistemului vestibular. Practicate constant, acestea pot reduce frecvența și intensitatea episoadelor de amețeală și pot îmbunătăți controlul postural.

Este indicat ca exercițiile să fie începute gradual și adaptate capacității fiecărei persoane.

Când este necesar consultul medical

Deși multe episoade de amețeală sunt temporare, simptomele recurente sau severe necesită evaluare medicală. Consultul unui specialist este recomandat mai ales dacă amețeala este însoțită de pierderea auzului, tulburări de vedere, slăbiciune musculară, dureri în piept sau dificultăți de vorbire.

Identificarea cauzei este esențială pentru alegerea celui mai potrivit tratament și pentru prevenirea complicațiilor.