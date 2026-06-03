Fructul consumat de milioane de oameni care poate contribui la reducerea colesterolului. Ce spun specialiștii despre beneficiile sale

Colesterolul ridicat reprezintă una dintre cele mai răspândite probleme de sănătate la nivel mondial, fiind asociat cu un risc crescut de boli cardiovasculare. Deși tratamentele medicamentoase rămân esențiale în multe cazuri, specialiștii atrag atenția că anumite alimente pot susține în mod natural menținerea unor valori sănătoase ale colesterolului.

Printre acestea se numără și banana, un fruct accesibil și consumat frecvent, care conține mai mulți compuși cu efecte benefice asupra sănătății cardiovasculare.

Pectina, fibra care ajută la eliminarea colesterolului

Unul dintre principalele avantaje ale bananelor este conținutul de pectină, o fibră solubilă care contribuie la reglarea nivelului colesterolului din organism.

În timpul digestiei, pectina formează o substanță cu consistență gelatinoasă care poate lega colesterolul și acizii biliari din intestin, favorizând eliminarea acestora prin procesele naturale ale organismului. Astfel, o parte din colesterolul care ar putea fi absorbit în sânge este eliminată înainte de a ajunge în circulație.

Fitosterolii, concurenții naturali ai colesterolului

Bananele conțin și fitosteroli, compuși vegetali care au o structură asemănătoare colesterolului. Printre cei mai importanți se numără sitosterolul, campesterolul și stigmasterolul.

Acești compuși concurează cu colesterolul pentru absorbția la nivel intestinal, reducând cantitatea care ajunge în sânge. În timp, acest proces poate contribui la scăderea nivelului colesterolului total și, în special, a colesterolului LDL, cunoscut drept „colesterolul rău”.

Potasiul, un aliat al inimii

O banană de mărime medie furnizează aproximativ 422 de miligrame de potasiu, reprezentând aproape 10% din necesarul zilnic recomandat pentru un adult.

Deși nu reduce direct colesterolul, potasiul joacă un rol important în sănătatea cardiovasculară prin reglarea tensiunii arteriale. Acesta ajută organismul să elimine excesul de sodiu și contribuie la relaxarea vaselor de sânge, reducând astfel presiunea exercitată asupra sistemului circulator.

Specialiștii subliniază că asocierea dintre hipertensiune și colesterolul crescut poate crește semnificativ riscul de infarct miocardic și accident vascular cerebral, motiv pentru care aportul adecvat de potasiu este important.

Bananele verzi sau cele coapte?

Potrivit experților, bananele mai puțin coapte, cu nuanțe verzui, conțin cantități mai mari de amidon rezistent, un compus care acționează asemănător fibrelor alimentare și poate avea efecte benefice asupra metabolismului și glicemiei.

Bananele complet coapte sunt mai dulci și conțin mai multe zaharuri naturale, însă își păstrează o parte importantă din conținutul de pectină și fitosteroli.

Cum pot fi integrate în alimentație

Pentru a beneficia de proprietățile lor nutritive, specialiștii recomandă consumul a una sau două banane pe zi, în cadrul unei alimentații echilibrate care să includă legume, fructe, leguminoase și cereale integrale.

Deși nu pot înlocui tratamentul prescris de medic și nu reprezintă un remediu miraculos, bananele pot deveni un sprijin valoros pentru menținerea sănătății cardiovasculare și pentru controlul nivelului colesterolului pe termen lung.