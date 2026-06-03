Tragedie în Constanța. Un copil de 9 ani a murit după ce a fost prins sub capacul unei canalizări
Poliție
Un copil de 9 ani și-a pierdut viața miercuri după-amiază, în localitatea Limanu din județul Constanța, după ce a fost prins sub capacul unei canalizări în timp ce se juca în curtea unui imobil.
Poliția a fost alertată prin apel 112 în jurul orei 16:00, de către lucrătorii Secției 2 Poliție Vama Veche – 2 Mai, care au fost sesizați că un minor s-ar fi accidentat într-un canal. La sosirea la fața locului, polițiștii au confirmat cele semnalate.
„Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un băiat de 9 ani, care în timp ce se juca în curtea unui imobil ar fi fost prins sub capacul unei canalizări”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța.
Echipajul medical sosit de urgență nu a mai putut face nimic pentru salvarea copilului, decesul fiind constatat la fața locului. Trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la morgă pentru efectuarea autopsiei și stabilirea cu exactitate a cauzei morții.
În urma tragediei, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, cercetările fiind în curs de desfășurare.
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