Accident grav în Brăila: un bărbat a murit după o coliziune în lanț - FOTO

Sursă: Realitatea.net

Un bărbat de 54 de ani și-a pierdut viața marți seară, în urma unui accident rutier produs pe Șoseaua de Centură din Brăila, în care au fost implicate trei autoturisme și cinci persoane.

Potrivit IPJ Brăila, accidentul a avut loc pe 3 iunie, în jurul orei 20:10, și a fost semnalat prin apel 112. Bărbatul de 54 de ani, din localitatea Silistraru, conducea dinspre DN22 către DN2B când a intrat în coliziune cu mașina din față, condusă de un tânăr de 26 de ani. În autoturismul acestuia se aflau și o femeie de 26 de ani și un copil de 3 ani.

În urma impactului, autoturismul condus de bărbatul de 54 de ani a pătruns pe contrasens, intrând în coliziune frontală cu un al treilea vehicul, condus de un bărbat de 58 de ani.

Cele patru persoane rănite au fost transportate la spital pentru investigații medicale. Șoferii de 26 și 58 de ani au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale accidentului.