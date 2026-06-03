Primar din Cluj, trimis în judecată pentru abuz în serviciu. Prejudiciu de aproape 110.000 de lei, după menținerea în funcție a unei angajate cercetate penal
Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla
Un primar din județul Cluj a ajuns în fața instanței după ce procurorii l-au acuzat că nu a respectat obligațiile legale privind suspendarea din funcție a unui funcționar public trimis în judecată. Potrivit anchetatorilor, decizia edilului ar fi generat un prejudiciu de aproape 110.000 de lei pentru bugetul local.
Dosarul a fost instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla, care au dispus trimiterea în judecată a primarului comunei Fizeșu Gherlii pentru infracțiunea de abuz în serviciu.
Acuzațiile formulate de procurori
Conform informațiilor prezentate de anchetatori, edilul ar fi refuzat să emită ordinul de suspendare din funcție a secretarului general al comunei, deși legislația în vigoare impunea această măsură.
Funcționara publică era deja trimisă în judecată într-un alt dosar penal, fiind acuzată de complicitate la abuz în serviciu. În aceste condiții, autoritățile susțin că suspendarea raportului de serviciu era obligatorie până la soluționarea cauzei în instanță.
Procurorii afirmă că nerespectarea acestei obligații legale a permis continuarea activității funcționarei în cadrul administrației locale pentru o perioadă îndelungată.
Prejudiciu de peste 100.000 de lei pentru bugetul comunei
Potrivit rechizitoriului, situația ar fi început în octombrie 2022, moment din care primarul nu ar fi aplicat măsura suspendării din funcție.
Anchetatorii susțin că, prin menținerea în activitate a secretarei generale a comunei, aceasta a încasat salarii din fonduri publice fără a avea dreptul legal de a ocupa funcția în acea perioadă.
Valoarea totală a sumelor achitate este estimată la 109.934 de lei brut, sumă considerată de procurori prejudiciul produs bugetului local.
Dosarul va fi analizat de instanță
Prin rechizitoriul întocmit la începutul lunii mai, procurorii au decis trimiterea în judecată a primarului, urmând ca instanța competentă să stabilească dacă acuzațiile formulate sunt susținute de probele administrate în dosar.
Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, persoana trimisă în judecată beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legislației în vigoare.
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