Impostorul care s-a folosit de numele lui Nicușor Dan trimis în judecată: acuzațiile aduse

Impostorul care s-a folosit de numele președintelui Nicușor Dan într-un caz de fraudă a fost trimis în judecată. Acesta se folosea de numele șefului statului pentru a face rost de invitații la mari evenimente sau cluburi exclusiviste din Capitală. Persoana acuzată spunea că aceste invitații ajung la Nicușor Dan, însă în realitate, toate aveau altă destinație.

Este vorba despre un bărbat de peste 50 de ani, recidivist, care a făcut 7 ani de închisoare din cauza unor fapte similare.

Bărbatul se dădea drept director de cabinet la Primăria Municipiului București pe vremea când Nicușor Dan era primar general și vorbea cu organizatorii de evenimente, dar și cu artiști pentru a putea obține invitații la evenimente mondene, spectacole sau în cluburi exclusiviste.

Peste 190 de acte de informații false a săvârșit acesta în perioada decembrie 2022-iunie 2025. Polițiștii și-au dat seama după ce unul dintre organizatori ar fi sunat la primărie pentru a da de așa-zisul "director de cabinet" în vederea organizării unui eveniment și au realizat că totul a fost o farsă.

"La data de 02.06.2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a sesizat instanța competentă cu rechizitoriul întocmit de procurorul de caz, prin care s-a dispus trimiterea în judecată a unui inculpat recidivist, sub măsura preventivă a controlului judiciar, pentru săvârșirea infracțiunii de fals informatic în formă continuată (194 acte materiale). Din probatoriul administrat de procurorul de caz a rezultat următoarea situație de fapt: în perioada decembrie 2022 - iulie 2025, inculpatul D.C. a administrat și utilizat 4 conturi de WhatsApp, ocazie cu care a introdus, fără drept, date informatice constând în fotografiile aparținând persoanelor P.M.V., C.I. și P.A., în cadrul secțiunii privind poza de profil, precum și după caz, inițialele numelui acestora, folosind aceste elemente pentru a crea aparența că respectivele conturi erau utilizate de persoanele indicate și pentru a purta conversații cu terțe persoane sub identitățile astfel atribuite", anunță Parchetul într-un comunicat de presă.



Procurorii susțin că, utilizând contul WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P., șef de cabinet al primarului General al Municipiului București, și a purtat 189 de conversații cu mai multe persoane organizatoare de evenimente, urmărind obținerea unor beneficii constând în invitații/bilete la diverse evenimente, realizarea de videoclipuri de către diverși artiști.



"De asemenea, în același scop, în perioada octombrie 2024 - martie 2025, utilizând contul WhatsApp aferent altui număr de telefon, s-a prezentat ca fiind C.I., fiul lui M.I., și a purtat trei conversații cu P.O.R, iar în perioada aprilie - iunie 2025, utilizând alte două numere, s-a prezentat ca fiind P.A. de la ANAF, respectiv ANPC și a purtat o conversație cu D.M. și o conversație cu G.E.C. Menționăm că rechizitoriul, însoțit de dosarul cauzei, a fost trimis spre competentă soluționare Judecătoriei Sectorului 1 București" , menționează Parchetul.