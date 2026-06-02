Report uriaș la Loto 6/49. Peste 5,48 milioane de euro sunt puse în joc la tragerea de joi

Loteria Română pune în joc unul dintre cele mai mari premii din acest an la tragerea Loto 6/49 de joi, 4 iunie. La categoria I s-a acumulat un report de peste 28,76 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 5,48 milioane de euro.

Potrivit instituției, joi vor avea loc noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Premii importante și la celelalte jocuri loto

Pe lângă marele premiu de la Loto 6/49, jucătorii au șansa să câștige și reportul cumulat de la Noroc, care depășește 6,76 milioane de lei, adică aproximativ 1,27 milioane de euro. La Joker, reportul la categoria I este de peste 2,7 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 514.500 de euro, iar la categoria a II-a depășește 144.600 de lei. La Noroc Plus, premiul de categoria I a ajuns la peste 201.000 de lei. În același timp, la Loto 5/40 reportul depășește 848.100 de lei, iar la Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 239.600 de lei.

Peste 22.000 de câștiguri acordate la ultima tragere

Loteria Română a anunțat că la extragerile de duminică, 31 mai, au fost acordate 22.072 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,38 milioane de lei. Printre cele mai importante premii acordate se numără un câștig de 90.831 de lei la categoria a II-a a jocului Loto 5/40, obținut cu un bilet jucat la o agenție loto din Focșani. Totodată, la Loto 6/49 au fost acordate șase premii de categoria a II-a, fiecare în valoare de peste 68.000 de lei. Biletele câștigătoare au fost jucate în Iași, Alexandria și pe platformele online ale Loteriei Române.

Ultimul mare premiu a fost câștigat online

Ultimul mare premiu de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat pe 12 februarie 2026. Atunci, un jucător a obținut 22.948.891,68 lei, echivalentul a peste 4,5 milioane de euro, cu un bilet care a costat doar 28 de lei și a fost jucat online. Ulterior, câștigătorul și-a revendicat premiul. Potrivit Loteriei Române, este vorba despre un bărbat din Botoșani, în jurul vârstei de 50 de ani, care lucrează în domeniul transporturilor și joacă aceleași numere de mai bine de zece ani.

Tragerile loto de joi vor fi difuzate în direct în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, începând cu ora 18:30. Potrivit Loteriei Române, reportul actual de peste 5,48 milioane de euro este unul dintre cele mai mari aflate în joc în acest moment la Loto 6/49.