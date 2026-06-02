Pierderile de memorie: când este necesară evaluarea

Uitarea ocazională poate fi normală, mai ales în perioade de stres sau oboseală. Însă atunci când dificultățile de memorie, orientare sau organizare devin vizibile pentru familie și se repetă, ele trebuie privite cu atenție.

Declinul cognitiv poate însemna o modificare a memoriei, atenției, limbajului sau capacității de a lua decizii. Nu orice schimbare indică demență, iar unele cauze pot fi tratabile sau influențate de factori precum somnul, depresia, medicamentele, bolile metabolice sau problemele vasculare. De aceea, evaluarea nu se rezumă la impresia că este normal cu vârsta, ci trebuie să stabilească tiparul și severitatea modificărilor.

Consultul medical poate include teste cognitive, analize de sânge și investigații imagistice, în funcție de situație. Identificarea timpurie ajută la tratarea cauzelor reversibile, la încetinirea progresiei atunci când este posibil și la planificarea îngrijirii. Semnele importante la care trebuie să fii atent sunt repetarea acelorași întrebări, rătăcirea în locuri cunoscute, dificultățile noi în gestionarea banilor sau schimbările de comportament.

