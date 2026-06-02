Și-a recăpătat funcționalitatea tractului urinar. Cum a fost tratată o femeie

Laura, în vârstă de 54 de ani, a trecut printr-o histerectomie totală la un spital privat, care s-a complicat cu o infecție bacteriană severă, cu evoluție spre sepsis.

În această stare, femeia a fost nevoită să se interneze într-un spital public de data aceasta, unde i s-a administrat tratament cu antibiotice. După externare, starea ei s-a agravat din nou, prin incontinență urinară .

Laura s-a întors la spital, unde a fost diagnosticată cu infecție cu Klebsiella, persistentă, și cu două fistule urinare postoperatorii, o fistulă uretero-vaginală și o fistulă vezico-vaginală.

Medicii i-au recomandat o intervenție chirurgicală, dar pentru că în acea perioadă urmau sărbătorile de iarnă, i-au spus să revină după aproximativ trei săptămâni.

Acasă, Laura se simțea din ce în ce mai rău, durerile erau severe și nici nu mai putea mânca. Îngrijorată și la capătul puterilor, femeia a căutat un medic care să o ajute. Așa a ajuns să se programeze la Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie și coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR.

Conf. Dr. Constantin Gîngu a consultat-o pe Laura și și-a dat seama că nu mai este timp de pierdut. Laura a fost internată imediat, deși era a doua zi de Crăciun, la Spitalul Clinic SANADOR, unde a efectuat tratament antibacterian intensiv, iar apoi a intrat în operație.

Intervenția a fost una deschisă. Intervalul de timp de la operația anterioară era unul scurt, infecția era activă și leziunile complexe, deci era necesară evaluarea completă a zonei afectate și reconstrucția corectă a tractului urinar.

În cazul său, Conf. Dr. Constantin Gîngu a efectuat cura fistulei vezico-vaginale și reimplantare de ureter, a corectat toate complicațiile apărute după histerectomie și a redat funcționalitatea tractului urinar.

În prima zi din noul an, datorită evoluției bune pe care a avut-o, Laura s-a externat, iar pe 20 ianuarie se simțea excelent și era deja înapoi la serviciu.

