Deficitul bugetar se temperează la 1,17% din PIB după primele patru luni din 2026
Deficitul bugetar s-a redus în primele patru luni din acest an cu 1,75 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 1,17% din PIB, comparativ cu 2,92% din PIB în intervalul ianuarie - aprilie 2025, potrivit datelor publicate marți de Ministerul Finanțelor.
'Execuția bugetului general consolidat în primele patru luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit diminuat semnificativ, de 23,95 miliarde lei, respectiv 1,17% din PIB, comparativ cu deficitul de 55,97 miliarde lei (2,92% din PIB) înregistrat în aceeași perioadă a anului 2025. Astfel, deficitul bugetar s-a redus cu peste 32 miliarde lei față de aceeași perioadă a anului trecut, respectiv cu 1,75 puncte procentuale ca pondere în PIB, marcând una dintre cele mai importante ajustări bugetare din ultimii ani', se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor.
Veniturile totale au însumat 223,83 miliarde de lei în primele patru luni din 2026, în creștere cu 12% (an/an). Exprimate ca pondere în PIB, veniturile totale au avansat cu 0,5 puncte procentuale, susținute cu precădere de veniturile curente - TVA, impozit pe salarii și venit și contribuții de asigurări.
Potrivit Ministerului Finanțelor, cheltuielile totale, în sumă de 247,79 miliarde de lei, au scăzut în termeni nominali cu 3,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile în primele patru luni ale anului 2026 au înregistrat o scădere cu 1,24 puncte procentuale față de aceeași perioadă din 2025, de la 13,4% din PIB la 12,1% din PIB.
