Facturi mai mari la gunoi pentru locuitorii din Sectorul 3. Primăria vrea să introducă sistemul „Plătește pentru cât arunci”

Sursă: Realitatea.net

Primăria Sectorului 3 pregătește introducerea unui nou sistem de gestionare a deșeurilor, bazat pe principiul „Plătește pentru cât arunci”, care ar putea aduce costuri mai mari pentru locuitorii care nu colectează selectiv gunoiul.

Noul regulament prevede un sistem de tarifare diferențiată, în funcție de cantitatea și tipul de deșeuri generate de fiecare utilizator. Autoritățile spun că măsura are ca scop creșterea colectării separate, reducerea cantității de deșeuri reziduale și alinierea la regulile europene privind economia circulară.

Cum vor fi calculate tarifele

Potrivit proiectului de hotărâre, serviciul de salubrizare va fi facturat direct de operator, pe baza tarifelor aprobate de Consiliul Local Sector 3. Pentru persoanele fizice, tariful va fi calculat în lei pe lună pentru fiecare persoană. În cazul firmelor, costurile vor fi stabilite fie pe metru cub, fie pe tonă, în funcție de recipientele folosite pentru colectarea deșeurilor. Regulamentul prevede și cântărirea containerelor mari, de 7, 16 sau 24 de metri cubi. În aceste cazuri, operatorul va emite bon de cântar, iar tariful va fi calculat în funcție de cantitatea efectivă de deșeuri.

Pentru deșeurile voluminoase și cele electrice sau electronice, tarifele vor fi calculate tot pe tonă.

Colectare separată obligatorie

Noul sistem introduce obligația colectării separate pentru toți utilizatorii serviciului de salubrizare. Locuitorii vor trebui să sorteze separat deșeurile reciclabile, precum hârtia, cartonul, plasticul, metalul și sticla, dar și biodeșeurile, deșeurile reziduale, cele din construcții, deșeurile voluminoase sau cele provenite din grădini și parcuri. Potrivit regulamentului, utilizatorii vor primi pubele de 120 de litri pentru fracția umedă și recipiente mai mari pentru fracția uscată.

Amenzi și costuri duble pentru cei care nu respectă regulile

Proiectul prevede sancțiuni pentru persoanele care nu respectă regulile de colectare selectivă. Astfel, dacă sunt predate deșeuri amestecate sau alte tipuri de gunoi decât cele programate pentru colectare, utilizatorii pot plăti tarife majorate. Regulamentul stabilește inclusiv posibilitatea aplicării unor costuri duble pentru colectare și transport sau a unui tarif calculat la dublul valorii standard a serviciului. Operatorul de salubrizare va avea obligația să verifice deșeurile înainte de ridicare pentru a evita contaminarea fracțiilor reciclabile.

Primăria invocă regulile europene

Autoritățile locale spun că introducerea sistemului este necesară pentru respectarea legislației naționale și europene privind gestionarea deșeurilor.

Potrivit Primăriei Sectorului 3, noul mecanism ar trebui să stimuleze reciclarea, să reducă volumul de deșeuri depozitate și să eficientizeze serviciul public de salubrizare.

Proiectul a fost publicat în transparență decizională, conform prevederilor Legii 52/2003.