Se schimbă calculele pentru pensie. Cât a ajuns să coste cumpărarea unui an de vechime în 2026

Românii care își completează anii lipsă pentru pensie prin contracte de asigurare socială vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar începând cu 1 iulie 2026. Majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei va duce automat la creșterea contribuțiilor către sistemul public de pensii, ceea ce va scumpi direct așa-numita „cumpărare de vechime”.

Schimbarea vine ca efect direct al mecanismului de calcul al contribuțiilor, care este raportat la salariul minim pe economie. În același timp, noile sume vor fi aplicate nu doar contractelor viitoare, ci și celor deja în derulare, inclusiv în cazurile în care plata a fost făcută în avans.

Cum funcționează „cumpărarea vechimii” pentru pensie

În prezent, pentru a obține pensia pentru limită de vârstă, este necesar un stagiu minim de cotizare de 15 ani, în timp ce stagiul complet este de 35 de ani.

Persoanele care nu au acumulat suficienți ani de contribuții pot apela la asigurarea socială facultativă, un mecanism prin care își pot completa perioadele lipsă din vechimea necesară pentru pensie.

Procedura presupune încheierea unui contract cu casa teritorială de pensii, în care se stabilește perioada pentru care se achită contribuția. Aceasta poate varia de la o lună până la maximum șase ani, dar doar pentru perioade necontributive, cum ar fi lipsa unui contract de muncă, studii, stagiu militar sau alte situații asimilate.

De asemenea, fiecare persoană poate alege să contribuie peste nivelul minim, în funcție de venitul asigurat stabilit în contract.

Cât costă un an de vechime în prezent

Potrivit legislației în vigoare, contribuția de asigurări sociale este de 25% din venitul asigurat, iar baza minimă este salariul minim brut pe economie.

Până la 1 iulie 2026, salariul minim este de 4.050 de lei. În aceste condiții, contribuția minimă lunară este de 1.012,50 lei, ceea ce înseamnă aproximativ 12.150 de lei pentru un an de vechime în sistemul public de pensii.

Cât vor plăti românii după majorarea salariului minim

După creșterea salariului minim la 4.325 de lei, contribuția minimă va urca la aproximativ 1.081–1.082 de lei pe lună.

Astfel, costul pentru un an de stagiu de cotizare va ajunge la circa 12.975 de lei.

Reprezentanții caselor de pensii precizează că aceste valori se actualizează automat ori de câte ori este modificat salariul minim, întrucât acesta reprezintă baza de calcul pentru contribuții.

Contractele deja încheiate, afectate de noile valori

Modificările nu vor viza doar contractele viitoare. Persoanele care au deja în derulare astfel de acorduri vor fi informate cu privire la noile sume de plată.

Contribuția va fi recalculată în funcție de salariul minim actualizat, iar în situațiile în care s-a plătit în avans, pot apărea diferențe care vor trebui achitate ulterior.

Cine poate apela la asigurarea voluntară

Asigurarea socială facultativă rămâne o opțiune pentru mai multe categorii de persoane: cei fără venituri, românii care lucrează în străinătate fără contribuție într-un alt sistem de pensii, persoanele care nu au realizat stagiul minim de cotizare sau cei care vor să își crească valoarea viitoarei pensii.

Pentru încheierea contractului, este necesară depunerea unei cereri la casa de pensii și stabilirea venitului asigurat. Acesta nu poate fi mai mic decât salariul minim, dar poate fi stabilit și la un nivel mai ridicat, în funcție de opțiunea fiecărui contribuabil.