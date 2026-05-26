CFR suspendă temporar mai multe trenuri către Aeroportul Otopeni. Ce curse nu vor circula până pe 29 mai

CFR Călători suspendă temporar 12 trenuri care circulă între Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară realizate de CNCF CFR SA.

Anunțul a fost făcut de Bucharest Airports, administratorul aeroporturilor din București.

Potrivit informațiilor transmise oficial, intervențiile la infrastructura feroviară se desfășoară în perioada 26–29 mai 2026.

În acest interval, 12 dintre cele 48 de trenuri care circulă zilnic pe ruta Gara de Nord – Aeroportul Internațional Henri Coandă vor fi suspendate temporar.

Ce trenuri nu vor circula

Printre trenurile suspendate se numără cursele:

R-M 7919 București Nord 09:50 → Aeroport Henri Coandă 10:11;

R-M 7921 București Nord 11:10 → Aeroport Henri Coandă 11:31;

R-M 7922 Aeroport Henri Coandă 10:32 → București Nord 10:57;

R-M 7923 București Nord 12:30 → Aeroport Henri Coandă 12:51;

R-M 7924 Aeroport Henri Coandă 11:52 → București Nord 12:17;

R-M 7925 București Nord 13:50 → Aeroport Henri Coandă 14:11;

R-M 7926 Aeroport Henri Coandă 13:12 → București Nord 13:37;

R-M 7927 București Nord 14:30 → Aeroport Henri Coandă 14:51;

R-M 7928 Aeroport Henri Coandă 14:32 → București Nord 14:57;

R-M 7929 București Nord 15:10 → Aeroport Henri Coandă 15:31;

R-M 7930 Aeroport Henri Coandă 15:12 → București Nord 15:37;

R-M 7932 Aeroport Henri Coandă 15:52 → București Nord 16:37.

Restul trenurilor vor circula normal

Reprezentanții Bucharest Airports au precizat că restul celor 36 de trenuri CFR Călători de pe această rută vor circula conform programului obișnuit.

„Vă recomandăm să verificați din timp orarul trenului înainte de deplasare și să luați în calcul un timp suplimentar pentru transferul către/de la aeroport”, au transmis reprezentanții companiei.