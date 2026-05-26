Trei morți și trei răniți după prăbușirea parțială a unui pasaj rutier în Seul: imagini șocante FOTO&VIDEO

Un pasaj rutier vechi din Seul, aflat în proces de demolare, s-a prăbușit parțial marți, provocând rănirea a cel puțin șase persoane, au anunțat autoritățile. Trei dintre ele au fost, ulterior, declarate decedate. Atenție, urmează informații și detalii cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

UPDATE Trei persoane au murit marți, după ce o parte a unui pasaj rutier s-a prăbușit în timpul lucrărilor de demolare în vestul Seulului, au anunțat autoritățile, relatează The Korea Herald, într-o postare pe Facebook.

Autoritățile au precizat că o parte a structurii podului, aflată deasupra unei linii de cale ferată, s-a prăbușit în timpul lucrărilor, un utilaj de demolare și cel puțin șase persoane fiind prinse sub dărâmături.

Incidentul a avut loc la pasajul Seosomun, la ora 14:32 (ora locală_, în timpul lucrărilor de demolare. Pasajul era programat pentru desființare la începutul lunii viitoare, relatează The Korea Times .

Cel puțin șase persoane au fost rănite, iar pompierii intervin pentru salvarea altor două persoane prinse sub dărâmături.

Un oficial al orașului Seul a declarat că operațiunile de salvare sunt în plină desfășurare, precizând că o parte a structurii s-a surpat.

Traficul feroviar între stațiile Seoul și Sinchon, suspendat

Corporația Feroviară Coreeană a anunțat suspendarea traficului feroviar între stațiile Seoul și Sinchon din cauza incidentului.

Prim-ministrul Kim Min-seok a ordonat mobilizarea completă a echipamentelor și personalului pentru salvarea victimelor. Acesta a cerut autorităților locale din Seul, Ministerului Transporturilor și altor instituții implicate să coopereze complet în operațiunile de salvare, precum și identificarea rapidă a spitalelor care pot primi răniții, pentru a reduce numărul victimelor.

De asemenea, premierul a solicitat măsuri pentru protejarea echipelor de intervenție și restricționarea accesului în zonă, pentru a preveni noi incidente.