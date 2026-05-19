14 animale, salvate de ASPA dintr-un apartament din București. Câinii și pisicile au rămas fără hrană și apă după ce stăpâna lor a fost internată

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) București a intervenit într-un nou caz de animale ținute în condiții necorespunzătoare, salvând 14 animale, șapte câini și șapte pisici , dintr-un apartament situat în Sectorul 5 al Capitalei. Animalele aparțineau unei femei care fusese internată în spital, iar în lipsa acesteia au rămas fără hrană și apă.

Potrivit informațiilor transmise marți de ASPA, preluarea animalelor a avut loc pe 14 mai, în baza unui ordin de plasare emis de polițiștii Secției 17. Autoritățile au constatat că acestea nu beneficiau de condiții adecvate de trai, inclusiv acces suficient la apă, hrană și un adăpost corespunzător.

Cazul a ajuns în atenția autorităților după ce vecinii au sesizat Poliția, observând că proprietara nu mai fusese văzută de mai multe zile.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că femeia era internată într-un spital din București, iar animalele rămăseseră singure în apartament. Vecinii au declarat că animalele, în special câinii, nu erau scoase niciodată afară, lucru confirmat și de imaginile realizate de echipele ASPA în timpul intervenției.

După preluare, cei șapte câini au fost transportați la adăpostul ASPA din Bragadiru, în timp ce cele șapte pisici au fost preluate ulterior de către Asociația Sache Vet.

Reprezentanții ASPA au precizat că toți câinii sunt microcipați și înregistrați în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS). Animalele sunt de talie mică și medie și au vârste cuprinse între 7 și 8 ani.

În mod surprinzător, deși au fost ținuți în condiții improprii, câinii nu prezintă probleme grave de sănătate și nu sunt subponderali. Și pisicile se află într-o stare bună.

Reprezentanții instituției atrag atenția că astfel de situații apar adesea din dorința sinceră a unor persoane de a salva animale. Însă atunci când numărul acestora depășește capacitatea proprietarului de a le îngriji corespunzător, consecințele afectează atât animalele, cât și oamenii implicați.

Nu este primul caz de acest fel în Capitală. În luna aprilie, ASPA anunța preluarea a 25 de câini dintr-un apartament de pe Calea Văcărești, unde animalele erau ținute în condiții insalubre, fără suficientă hrană, apă sau îngrijiri medicale.