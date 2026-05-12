Biletele de avion pentru vara 2026 se ieftinesc pe fondul crizei combustibilului. Reduceri mari către destinații din sudul Europei

Mai multe companii aeriene europene au început să reducă prețurile biletelor pentru vara anului 2026, în încercarea de a atrage turiștii care încă ezită să își rezerve vacanțele. Scăderile apar într-un moment tensionat pentru industria aviatică, afectată de temerile privind aprovizionarea cu combustibil după blocajele din Strâmtoarea Ormuz și conflictul din Iran.

O analiză publicată de Financial Times arată că tarifele pentru numeroase destinații populare din sudul Europei au coborât semnificativ în ultimele săptămâni, în special pe rutele către Spania, Franța și Italia.

Reduceri importante pentru zborurile către destinațiile de vacanță

Datele analizate pentru perioada 9 aprilie – 6 mai arată că prețurile biletelor pentru vacanțele din luna iulie au scăzut pe mai bine de jumătate dintre cele mai căutate rute către zona Mediteranei. Printre cele mai mari reduceri se află cursele Heathrow–Nisa, Manchester–Palma de Mallorca sau Gatwick–Barcelona. În unele cazuri, tarifele au coborât cu peste 10%, iar pe ruta Milano–Madrid a fost raportată chiar o reducere de aproximativ 44%. Companiile aeriene încearcă astfel să stimuleze rezervările într-o perioadă în care mulți turiști preferă să aștepte până în ultimul moment înainte de a cumpăra bilete.

Situația vine după ce tensiunile din Orientul Mijlociu și problemele din Strâmtoarea Ormuz au creat îngrijorări serioase privind aprovizionarea cu kerosen, combustibilul folosit de avioane. Închiderea parțială a acestei rute maritime strategice a dus la creșteri de costuri și la discuții despre eventuale raționalizări de combustibil pentru companiile aeriene. „Trăim într-o epocă ce amintește de cea din timpul pandemiei. Încă nu există vizibilitate pe termen lung”, a declarat Murat Şeker, președintele Turkish Airlines.

Marile companii aeriene încearcă acum să găsească un echilibru între menținerea numărului de pasageri și costurile tot mai mari cu operarea zborurilor.

Tot mai mulți turiști aleg vacanțele aproape de casă

Incertitudinea economică și teama unor noi probleme în transportul aerian schimbă deja comportamentul turiștilor europeni. Potrivit unui sondaj Ipsos, unul din cinci britanici a ales în 2026 o vacanță internă în locul uneia în străinătate, iar alți respondenți spun că iau în calcul să renunțe la zborurile externe.

Directorul executiv al platformei Trivago, Johannes Thomas, spune că mulți oameni preferă să rămână aproape de casă atunci când situația internațională devine imprevizibilă.

„În vremuri de criză, oamenii preferă să rămână mai aproape de casă”, a explicat acesta pentru Financial Times.

Companiile aeriene avertizează că reducerile ar putea fi temporare

Deși în prezent multe bilete sunt mai ieftine decât în mod obișnuit, reprezentanții industriei avertizează că situația se poate schimba rapid dacă problemele legate de combustibil continuă. Mai multe companii care operează curse lung-curier au anunțat deja reduceri de capacitate și eliminarea unor zboruri din programul lunii mai. La nivel global, aproximativ două milioane de locuri ar fi fost retrase din sistem, fie din cauza costurilor ridicate, fie pentru protejarea profitabilității.

Analistul Barclays, Andrew Lobbenberg, a descris situația drept un „joc de încredere” între companiile aeriene și pasageri. Potrivit acestuia, operatorii sunt nevoiți să reducă tarifele pentru a-i convinge pe oameni să rezerve mai devreme.

Wizz Air: prețurile pot crește din nou până în vară

Directorul executiv al Wizz Air, József Varadi, a avertizat că actualele reduceri s-ar putea transforma rapid în scumpiri dacă cererea își revine sau dacă situația combustibilului se agravează. „Oamenii ar trebui să își asume riscul și să rezerve acum, pentru că, până în vară, este posibil ca prețurile să devină mult mai mari decât sunt astăzi”, a declarat acesta. Șeful Wizz Air spune că mulți pasageri sunt afectați de incertitudine și preferă să amâne deciziile legate de concedii și cheltuieli mari.

„Oamenii nu știu ce urmează să se întâmple: voi rămâne fără loc de muncă? Nu voi putea să-mi alimentez mașina? Există un nivel ridicat de ezitare”, a adăugat Varadi.

Industria aviatică europeană încearcă acum să evite un nou sezon slab, într-un context în care criza energetică și tensiunile internaționale influențează direct planurile de vacanță ale milioanelor de turiști.