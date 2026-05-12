Explozia hantavirusului, „prezisă” în 2022? Un mesaj REAL alimentează cele mai bizare teorii

Un tweet din 2022, în care un utilizator anunța "2026: Hantavirus” a devenit viral după focarul descoperit pe o navă de croazieră. Experți în verificarea informațiilor au constatata că mesajul a fost scris, intr-adevăra, cu patru ani în urmă și nu există semne că ar fi fost editat ulterior.

În 2022, un utilizator al platformei X — cunoscută atunci ca Twitter — a postat mesajul: „2023: Corona ended … 2026: Hantavirus.”

La câteva săptămâni după izbucnirea focarului de hantavirus de pe un vas de croazieră, tweetul a început să circule masiv pe rețelele sociale.

Cunoscuta platformă americană de verificare a informațiilor, Snopes , a analizat mesajul care a stârnit atâtea controverse și a stabilit că postarea este reală și publicată cu aproape patru ani în urmă. Misterul este amplificat de faptul că utilizatorul — care se descrie drept „astrolog” care „citește viitorul” — are doar patru postări publice și o singură replică, toate datând din iunie 2022.

O teorie online care încearcă să ofere o explicație logică susține că autorul ar fi putut publica „mii de predicții aleatorii”, ștergându-le ulterior pe cele care nu s-au adeverit.