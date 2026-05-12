Maria Corina Machado, după ce i-a dăruit lui Trump medalia Nobel: „Nu regret nimic. A riscat viețile cetățenilor țării sale pentru libertatea Venezuelei”

Maria Corina Machado a declarat că nu regretă decizia de a-i oferi președintelui american Donald Trump medalia primită odată cu Premiul Nobel pentru Pace, după capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro.

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat CNN și vine la câteva luni după întâlnirea pe care Machado a avut-o cu Donald Trump la Casa Albă. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Maria Corina Machado i-a înmânat medalia în ianuarie, la scurt timp după ce Donald Trump a ordonat o operațiune a forțelor speciale americane care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro la Caracas.

Maduro se află în prezent în arest în Statele Unite și este acuzat de trafic de droguri. „Operațiunea militară a lui Trump de a-l înlătura pe Maduro este ceva ce noi, venezuelenii, nu vom uita niciodată”, a declarat Machado în timpul unei conferințe organizate la Madrid. Lidera opoziției venezuelene a spus și că Donald Trump este „un lider care a riscat viețile cetățenilor țării sale pentru libertatea Venezuelei”.

Comitetul Nobel a precizat că premiul nu poate fi transferat

După momentul în care Machado i-a oferit medalia lui Trump, Comitetul Nobel Norvegian a transmis că premiul este netransferabil și că nu poate fi revocat, împărțit sau oferit altei persoane. Maria Corina Machado a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2025 pentru campania sa privind restabilirea drepturilor democratice în Venezuela și pentru susținerea unei tranziții pașnice după regimul lui Nicolas Maduro.

Donald Trump, care și-a exprimat în mai multe rânduri dorința de a primi Premiul Nobel pentru Pace, a descris atunci gestul drept „un semn minunat de respect reciproc”.

Machado spune că discută cu Washingtonul despre revenirea în Venezuela

Lidera opoziției venezuelene a declarat că poartă discuții cu administrația americană privind întoarcerea sa în Venezuela. „Sunt în dialog cu guvernul SUA și colaborăm în spirit de coordonare, cu respect și înțelegere reciprocă”, a spus Machado, adăugând că Washingtonul are un rol „cheie” în sprijinirea unei tranziții democratice în Venezuela. Machado a trăit o perioadă în clandestinitate înainte de a pleca din Venezuela, în decembrie, pentru a participa la ceremonia Nobel de la Oslo.

Opoziția cere alegeri prezidențiale noi în Venezuela

În ultimele zile, opoziția venezueleană a cerut organizarea unor noi alegeri prezidențiale, după scrutinul contestat din 2024 care l-a menținut pe Nicolas Maduro la putere. Maria Corina Machado, căreia i-a fost interzis să candideze la acele alegeri, nu a anunțat încă dacă va intra într-o viitoare cursă electorală. În timpul vizitei sale în Spania, Machado a refuzat și o întâlnire cu Pedro Sanchez, motivând că actualul context politic face ca o astfel de discuție „să nu fie recomandabilă”.