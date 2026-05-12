Mister în Marea Mediterană după scufundarea unei nave rusești: „Transporta reactoare nucleare pentru submarinele Coreei de Nord”

O investigație realizată de CNN ridică noi semne de întrebare despre scufundarea navei rusești de marfă Ursa Major, produsă în decembrie 2024 în Marea Mediterană, la aproximativ 100 de kilometri de coasta Spaniei.

Potrivit anchetei, nava ar fi transportat componente pentru două reactoare nucleare de submarin, iar una dintre ipotezele analizate este că acestea urmau să ajungă în Coreea de Nord, aliat apropiat al Rusia. Circumstanțele în care nava s-a scufundat sunt considerate suspecte, mai ales după apariția informațiilor despre explozii succesive, activitate militară în zonă și intervenția unor nave rusești imediat după incident.

Nava ar fi transportat componente nucleare pentru submarine

Potrivit documentelor oficiale, Ursa Major plecase din porturile rusești către Vladivostok și transporta două „capace de canal”, containere maritime goale și două macarale mari. Însă căpitanul navei le-ar fi spus anchetatorilor spanioli că respectivele „capace” erau, de fapt, componente pentru două reactoare nucleare similare celor folosite pe submarine.

„În cele din urmă, a mărturisit că acestea erau componentele a două reactoare nucleare similare cu cele utilizate de submarine”, se arată în declarația transmisă parlamentarilor spanioli. Potrivit anchetei CNN, autoritățile spaniole încearcă să afle de ce o asemenea încărcătură ar fi fost transportată pe mare, în jurul Europei, între două porturi rusești, în condițiile în care Rusia are o rețea feroviară extinsă. O sursă apropiată anchetei susține că destinația reală ar fi fost portul nord-coreean Rason.

Ancheta arată că Ursa Major a început să aibă probleme în apele spaniole, după ce a încetinit brusc și ulterior a emis un apel de urgență. Potrivit autorităților spaniole, nava a fost afectată de trei explozii pe partea dreaptă, în apropierea sălii motoarelor. Două persoane au murit, iar restul echipajului a fost evacuat de salvatorii spanioli.

La câteva ore după intervenția echipelor de salvare, situația a devenit și mai ciudată. Una dintre navele militare rusești care escortaseră Ursa Major, Ivan Gren, ar fi cerut tuturor navelor din apropiere să se îndepărteze. Potrivit surselor citate de CNN , la scurt timp după acest avertisment au fost înregistrate alte patru explozii în zonă, iar semnăturile seismice detectate de rețeaua spaniolă ar fi semănat cu explozii subacvatice controlate. La puțin timp după aceea, nava s-a scufundat complet.

O navă rusească suspectată de spionaj a revenit la epavă

La aproximativ o săptămână după incident, în zonă ar fi ajuns și Yantar, despre care statele NATO au spus în trecut că ar fi implicată în activități de spionaj. Potrivit datelor analizate de CNN, nava a rămas mai multe zile deasupra epavei, iar în acea perioadă ar fi fost detectate alte explozii submarine. Ancheta încearcă acum să stabilească dacă rușii au încercat să distrugă anumite dovezi sau chiar încărcătura aflată pe fundul mării.

Guvernul spaniol a transmis că epava navei se află la aproximativ 2.500 de metri adâncime și că recuperarea cutiei negre ar implica riscuri tehnice foarte mari. Totuși, mai mulți experți au ridicat semne de întrebare după această explicație și spun că astfel de operațiuni sunt posibile în prezent. Un fost căpitan de marină comercială a declarat pentru CNN că este posibil ca cineva să fi recuperat deja înregistratorul de date al navei.

„Cred că cineva are cutia neagră. Dar nu știm dacă este Spania sau dacă rușii înșiși au localizat-o”, a spus acesta.

Ancheta leagă incidentul de relația dintre Rusia și Coreea de Nord

Investigația CNN apare în contextul relațiilor tot mai apropiate dintre Moscova și Phenian. Ancheta amintește că liderul nord-coreean Kim Jong Un a cerut în mod public sprijin tehnologic din partea Rusiei pentru dezvoltarea programului nuclear militar. În plus, Coreea de Nord a prezentat recent imagini cu ceea ce ar fi primul său submarin nuclear, însă specialiștii spun că nu există dovezi clare că acesta are deja un reactor funcțional.

Potrivit surselor citate de CNN, anchetatorii spanioli analizează posibilitatea ca reactoarele aflate pe Ursa Major să fi fost destinate exact acestui program militar.