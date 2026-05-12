Cum influenţează cafeaua intestinul şi creierul. Descoperirea care le dă veşti bune consumatorilor de cafea

Cafeaua, una dintre cele mai populare băuturi la nivel mondial, ar putea avea efecte mult mai complexe asupra organismului decât se credea până acum. Un nou studiu arată că atât varianta cu cofeină, cât și cea decofeinizată influențează microbiomul intestinal și pot avea efecte diferite asupra memoriei, atenției, stresului și stării emoționale.

Cercetarea, publicată în revista științifică Nature Communications, este prima care analizează în detaliu modul în care cafeaua afectează axa intestin-creier, sistemul prin care intestinul și creierul comunică permanent, scrie Science Daily.

Cum s-a desfășurat studiul

La studiu au participat 62 de persoane: 31 consumatori obișnuiți de cafea și 31 care nu consumau deloc această băutură.

Participanții au trecut prin evaluări psihologice și au completat jurnale legate de alimentație și consumul de cofeină. Cercetătorii au analizat și probe biologice pentru a observa schimbările produse la nivelul microbiomului intestinal, dar și impactul asupra stresului și dispoziției.

Consumatorii de cafea incluși în studiu beau între trei și cinci cești pe zi, cantitate considerată moderată și sigură de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară.

În prima fază a cercetării, participanții au renunțat complet la cafea timp de două săptămâni. Ulterior, băutura a fost reintrodusă într-un protocol realizat în orb: o parte dintre participanți au primit cafea cu cofeină, iar ceilalți cafea decofeinizată.

Ce efecte au observat cercetătorii

Rezultatele au indicat că ambele tipuri de cafea au fost asociate cu niveluri mai reduse de stres, depresie și impulsivitate, ceea ce sugerează că beneficiile asupra stării de spirit nu sunt legate exclusiv de cofeină.

În plus, cercetătorii au identificat modificări importante ale microbiomului intestinal. Persoanele care consumau cafea prezentau niveluri mai ridicate ale unor bacterii precum Eggertella sp și Cryptobacterium curtum, considerate importante pentru digestie și pentru menținerea echilibrului intestinal.

De asemenea, au fost observate niveluri crescute de bacterii din grupul Firmicutes, asociate în alte cercetări cu o stare emoțională mai bună.

Cafeaua decofeinizată și efectele asupra memoriei

Una dintre concluziile surprinzătoare ale studiului a fost că îmbunătățiri semnificative ale memoriei și capacității de învățare au apărut doar în cazul celor care au consumat cafea decofeinizată.

Autorii studiului consideră că aceste beneficii ar putea fi legate de alte substanțe din cafea, precum polifenolii, și nu neapărat de cofeină.

Pe de altă parte, cafeaua cu cofeină a fost asociată în principal cu creșterea vigilenței și atenției, dar și cu reducerea anxietății. Cercetătorii au observat și indicii care sugerează un risc mai mic de inflamație în cazul consumatorilor de cafea cu cofeină.

Ce spun specialiștii

Profesorul John Cryan, coordonatorul studiului, a explicat că interesul pentru sănătatea intestinală a crescut semnificativ în ultimii ani, iar legătura dintre sistemul digestiv și sănătatea psihică este tot mai bine documentată.

Potrivit acestuia, atât cafeaua cu cofeină, cât și cea decofeinizată pot influența organismul prin mecanisme diferite, dar complementare.

Studiul a fost realizat de cercetătorii de la APC Microbiome Ireland, centru de cercetare afiliat University College Cork.

