Nicușor Dan, despre o posibilă nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan: „Mă interesează o susținere a majorității, nu fac experimente” – VIDEO

Sursă: Realitatea.net

Nicușor Dan a declarat că nu poate desemna un premier care nu are o majoritate negociată pentru că nu este momentul pentru astfel de experimente. Șeful statului susține că îi va chema la consultări inclusiv pe liderii AUR. Întrebat despre posibilitatea desemnării unui premier tehnocrat, Nicușor Dan a declarat că este un scenariu care are șanse. Președintele Nicușor Dan a făcut comentariile la finalul participării sale la conferința internațională „Black Sea and Balkans Security Forum”.

Întrebare Realitatea Plus privind posibilitate ca Ilie Bolojan să fie nominalizat din nou pentru postul de premier.

Partidele vin la consultări pentru desemnarea premierului. Există varianta Ilie Bolojan?

Cu titlul general, solicitarea mea pe care o s-o am la toate delegaţiile de partide cu care ne vom întâlni, pentru oricare din propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Ăsta este răspunsul general. Şi, aşa cum văd eu din discuţiile preliminare, dacă partidele – şi mă aştept să-şi păstreze opţiunile pe care le-au expus deja în spaţiul public, de fapt de variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puţine şi eu nu o să fac experimente. Şi nu cred că e util pentru România să facem experimente în care să propunem premieri şi să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate .

Nu acceptați un guvern cu AUR. Îi veți chema la consultări?

Evident. La consultările formale voi chema toate partidele, așa cum cere Constituția.

Despre tensiunile din Coaliție.

Tensiunile din coaliție s-au amplificat. Am mai spus asta în decembrie, la Consiliul European. Discutând cu cineva de acolo, i-am spus că îmi este teamă că lucrurile au intrat într-o zonă personală și că va fi dificil. Am plecat toți împreună, nu s-a putut, toată lumea e vinovată. Au fost mai multe momente de mediere. Dând timpul înapoi, poți să îți reproșezi lucruri — momente, acțiuni… Dar suntem aici să ne uităm la viitor.”

Criza politică internă și abordarea noastră pe plan extern

„România continuă să aibă o abordare europeană. Absolut nimic nu s-a schimbat. Nu e normal și nu e productiv să amestecăm criza politică cu abordarea strategică. Nu există vreo șansă ca în noua alianță să existe forțe antieuropene. Interesul României este într-o Europă puternică și într-o relație bună cu SUA și NATO. Prooccidental înseamnă cei trei piloni ai politicii externe a României: Europa, SUA, NATO ”, a spus Nicușor Dan.

DECLARAȚIILE LA „Black Sea and Balkans Security Forum”

„Avem multiple provocări și e nevoie de toate acestea statele care gândesc la fel să colaboreze. Acesta e obiectivul discuțiilor de mâine. Sunt optimist în fiecare din aceste formate că vom exprima solidaritate și să fim efectivi în obiectivele propuse: investiții în apărare, interopearbilitate, parteneriat transatlantic care să fie efectiv”, a declarat Nicușor Dan.

„Avem pe scena globală mulți actori, fiecare cu preocupările lui (energie, securitate etc.). Pentru ca noi toți împreună să reușim să lucrăm, să reușim să asigurăm pacea sau cât mai mult din ea, e nevoie de interfețe care să înțeleagă fiecare dintre actori și să propună soluții.

Regiumea Mării Negre și Balcanilor de Vest reprezintă un interes strategic pentru România, dar și pentru NATO. Evident preocuparea moastră pentru Ucraina sau Orientul Mijlociu, cu toate consecințele.

România, pe plan național, se consolidează. Crește securitatea la Marea Neagră, pe flancul estic, în Balcanii de Vest, participăm la misiuni NATO și europene. La nivelul UE, România contribuie la o apropiere atât a R. Moldova și a Ucrainei, cât și a țărilor din Balcani, la Uniune. Contribuim la postura de descurajare la flancul estic”, a concluzionat Nicușor Dan.