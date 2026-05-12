Metoda neinvazivă care poate diagnostica o afecțiune gravă a bărbatului

Cancerul de prostată este o afecțiune oncologică frecvent întâlnită în rândul bărbaților, care poate da complicații severe dacă nu este diagnosticată și tratată la timp. Acest tip de cancer are o evoluție lentă, ceea ce face ca boala să poate fi depistată precoce, când șansele de vindecrae sunt mari. În acest sens, sunt esențiale controalele medicale periodice și efectuarea investigațiilor recomandate de medic.

Atunci când există o suspiciune, medicul urolog va recomanda efectuarea unor investigații imagistice avansate pentru cancer de prostată, cum este un RMN de prostată . O variantă modernă de evaluare a prostatei este examinarea RMN multiprametrică de prostată, o investigație nedureroasă, neinvazivă, neiradiantă, care permite obținerea de informații anatomice și funcționale esențiale pentru stabilirea diagnosticului de cancer de prostată . Astfel, medicul poate face clar diferența între un cancer cu risc scăzut, care poate fi urmărit în timp, și unul cu risc ridicat, care impune tratament imediat.

Pe lângă diagnosticul cancerului de prostată, imagistica prin rezonanță magnetică multiparametrică a prostatei este utilizată și în monitorizarea periodică a pacienților care nu necesită tratament imediat, precum și în efectuarea biopsiei de prostată, atunci când este indicată, în vederea ghidării puncției prostatice.

Spre deosebire de un RMN convențional, examinarea RMN multiparametrică de prostată are avantajul reducerii numărului de biopsii, creșterii acurateței diagnosticului pentru cancerele de prostată care prezintă risc intermediar sau crescut, dar și a complianței pacienților la tratament și la urmărire activă.

Deși este o metodă avansată de diagnostic al cancerului de prostată, diagnosticul de certitudine este stabilit întotdeauna în urma efectuării unei biopsii de prostată. În prezent, pacienții pot opta și pentru biopsia prostatică de fuziune sau fusion biopsy, de altfel cel mai avansat tip de puncție prostatică.

La SANADOR, pacienții cu indicație pentru RMN de prostată au acces la examinări realizate cu echipamente de ultimă generație, cu putere 3 Tesla, care permit obținerea unor imagini de înaltă rezoluție, într-un timp de examinare mult redus. Pentru un diagnostic avansat și stadializarea cancerului de prostată, în vederea stabilirii unui tratament personalizat, la Centrul Oncologic SANADOR pacienții au acces inclusiv la examinări PET-CT PSMA , atunci când au recomandare în acest sens.