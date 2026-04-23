În cel de-al treilea an, Cristian a efectuat o biopsie prostatică de fuziune - fusion biopsy. Aceasta este o tehnică avansată, care suprapune imaginile RMN-ului multiparametric cu imagini ecografice, obținute în timp real, ceea ce permite medicului să poată ghida acul de biopsie mult mai precis în zona suspectă. Rezultatul investigației a fost unul clar: cancer de prostată.

La recomandarea unui prieten, bărbatul a decis să se programeze la o consultație la Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie și Coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR.

Conf. Dr. Constantin Gîngu a confirmat indicația de intervenție chirurgicală și i-a recomandat ca operația să fie efectuată robotic. Aflând despre beneficiile chirurgiei robotice urologice, precum precizie sporită, incizii mai mici, sângerări reduse, recuperare mai rapidă, posibilitatea de păstrare a funcției urinare și a potenței, dar și că Conf. Dr. Constantin Gîngu are o vastă experiență în chirurgie robotică, Cristian a optat pentru prostatectomie radicală robotică.

Intervenția a fost realizată de Conf. Dr. Constantin Gîngu la Spitalul Clinic SANADO, cu sistemul robotic da Vinci Xi, de înaltă performanță, și s-a finalizat cu succes. Postoperator, evoluția a fost foarte bună. Cristian a petrecut o noapte pe Secția de Anestezie și Terapie Intensivă și câteva zile în salon până la externare.

După intervenția chirurgicală, examenul histopatologic a evidențiat diagnosticul de adenocarcinom de prostată în stadiu local avansat. Tumora depășise capsula prostatei, dar nu invadase veziculele seminale sau ganglionii loco-regionali.

După externare, Cristian a respectat întocmai indicațiile medicale primite de la Conf. Dr. Constantin Gîngu și și-a recuperat foarte repede atât funcția urinară, cât și potența. În prezent, bărbatul revine periodic la control, pentru monitorizare, iar rezultatele testelor PSA periodice arată lipsa oricărei alte probleme.

La SANADOR, pacienții cu afecțiuni urologice au acces la consultații de specialitate și investigații imagistice avansate, pentru un diagnostic corect și un tratament corespunzător. Atunci când există indicație pentru tratament chirurgical, operațiile sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR în condiții sporite de siguranță într-un bloc operator foarte bine dotat, de chirurgi urologi cu vastă experiență în rezolvarea chiar și a celor mai complexe cazuri. În funcție de caz, intervențiile sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR atât clasic, cât și minim invaziv, prin chirurgie laparoscopică sau robotică, cu ajutorul sistemului robotic da Vinci Xi. Succesul terapeutic este susținut de specialiștii din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I, nivel de competență extinsă.