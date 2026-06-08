Două românace, arestate în Texas după un furt de zeci de mii de dolari. Ce au descoperit polițiștii

Sursă: Realitatea.Net

Două femei au fost arestate de polițiștii din Grand Prairie, Texas, fiind suspectate de implicare într-un caz de furt de bunuri în valoare de zeci de mii de dolari. Autoritățile susțin că acestea aveau asupra lor dispozitive speciale folosite pentru neutralizarea sistemelor antifurt din magazine.

Anunțul a fost făcut de Departamentul de Poliție din Grand Prairie (GPD), care a precizat că ancheta este în desfășurare.

Suspectele sunt acuzate de furt și deținerea unor dispozitive ilegale

Potrivit informațiilor furnizate de oamenii legii, persoanele reținute sunt Maelisa Caldararu, în vârstă de 24 de ani, și Evrimona Trifum, în vârstă de 32 de ani, ambele domiciliate în New Mexico.

Cele două sunt acuzate că ar fi deținut instrumente concepute pentru dezactivarea sistemelor electronice de securitate utilizate în magazine pentru protejarea mărfurilor împotriva furtului.

În plus, procurorii le impută implicarea într-un furt a cărui valoare estimată se situează între 10.000 și 59.999 de dolari, potrivit încadrării juridice stabilite de autorități.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor

Poliția nu a oferit deocamdată detalii suplimentare despre locul exact în care s-ar fi produs furtul sau despre tipul bunurilor care ar fi fost sustrase.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă cele două femei au acționat singure sau dacă fac parte dintr-o rețea mai amplă implicată în furturi organizate din magazine.

De asemenea, autoritățile verifică dacă dispozitivele descoperite asupra suspectelor au fost utilizate și în alte incidente similare raportate în regiune.

Legislația americană tratează cu severitate cazurile care implică furturi de valoare mare și utilizarea unor echipamente destinate eludării sistemelor de securitate comerciale.

În funcție de rezultatele anchetei și de eventualele condamnări, suspectele ar putea risca sancțiuni importante, inclusiv pedepse cu închisoarea și amenzi considerabile.

Până la pronunțarea unei decizii definitive de către instanță, cele două beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legislației americane.