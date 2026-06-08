Formarea guvernului, în impas: partidele nu cad de acord
Guvernul României
O primă listă a miniștrilor din noul executiv condus de Eugen Tomac. Potrivit surselor Realitatea PLUS, în viitorul guvern se vor regăsi nume precum Radu Burnete, Adrian Papahagi și Bogdan Despescu.
Cum arată guvernul condus de Eugen Tomac?
Eugen Tomac - premier
Radu Burnete - vicepremier
Bogdan Drăgoi / Șerban Matei - Ministerul de Finanțe
Bogdan Despescu - Ministerul de Interne
Luca Niculescu - Ministerul de Externe
Mihnea Motoc - Ministerul Apărării Naționale
Ștefan Busnatu - Ministerul Sănătății
Sorin Costreie - Ministerul Educației
Cosmin Soare-Filatov - Ministerul Justiției
Corina Popescu - Ministerul Energiei
Nicolae Istudor - Ministerul Agriculturii
Dragoș Pîslaru - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Lavinia Niculescu - Ministerul Muncii
Vladimir Ionaș - Ministerul Dezvoltării
Adrian Papahagi - Ministerul Culturii
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