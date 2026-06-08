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Politica· 1 min citire

Formarea guvernului, în impas: partidele nu cad de acord

8 iun. 2026, 18:50
Guvernul României

Guvernul României

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS

O primă listă a miniștrilor din noul executiv condus de Eugen Tomac. Potrivit surselor Realitatea PLUS, în viitorul guvern se vor regăsi nume precum Radu Burnete, Adrian Papahagi și Bogdan Despescu.

Cum arată guvernul condus de Eugen Tomac?

Eugen Tomac - premier

Radu Burnete - vicepremier

Bogdan Drăgoi / Șerban Matei - Ministerul de Finanțe

Bogdan Despescu - Ministerul de Interne

Luca Niculescu - Ministerul de Externe

Mihnea Motoc - Ministerul Apărării Naționale

Ștefan Busnatu - Ministerul Sănătății

Sorin Costreie - Ministerul Educației

Cosmin Soare-Filatov - Ministerul Justiției

Corina Popescu - Ministerul Energiei

Nicolae Istudor - Ministerul Agriculturii

Dragoș Pîslaru - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Lavinia Niculescu - Ministerul Muncii

Vladimir Ionaș - Ministerul Dezvoltării

Adrian Papahagi - Ministerul Culturii

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